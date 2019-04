Y sonó el despertador

La imaginación volaba sobre mi cabeza, veia un futuro, no muy lejano en el cual no había nada, era un futuro vacio, profundo, frio.

Seguía mirando a través de la ventana del tren, de ese tren que no llevaba a ninguna parte, que nunca acaba su trayecto, viajaba en el compartimento con unas personas sin rostro, grandes, pequeñas....., que más daba.

Yo quería llegar, pero no sabía a dónde, me encontraba sentado en medio de ellas, murmuraban, no lograba entender que decían, era un idioma, una jerga, no sé, algo inentendible.

A lo lejos se vislumbraba una luz, pero de pronto todo se apagó, oscureció, la luz había desaparecido.

Estaba desconcertado, un sonido conocido, pero a su vez desagradable, me hizo recuperar la noción del tiempo, estire el brazo, casi por inercia, y no sé como el sonido desapareció.

Empezaba a entender lo que había pasado, simplemente había sido un sueño, el cual terminó, al sonar el despertador.

