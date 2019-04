A veces, solo algunas veces, trepo con exquisita precisión océanos altísimos o me sumerjo en prominentes cordilleras y serpenteo entre montañas. Nado hasta la extenuación y llego a islas de nada… velos de niebla o me empeño en fijar las olas en la arena de la playa, clavando hasta el agotamiento, estrellas de mar en la espuma.

A veces, otras veces, busco en armarios y cajones de casas que nunca he habitado, transporto sin descanso equipajes huecos, mochilas vacías y tengo una urgente necesidad de comunicarme con teléfonos que no pertenecen a nadie. Reconozco, nítidamente, el eco de mi respiración desde valles imposibles o me quedo callado y me aterra el ronco sonido de mi propio silencio.

Un solo latido desacompasado o el más leve ademán de abandono... y las luces de mis escenarios se apagan. Entonces solo hay que confiar que el alba tome mi mano, reordene mis emociones y me conduzca al auténtico sendero de retorno.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.