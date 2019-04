Recuerdos del pelo largo

Amanece. La ciudad lentamente se despereza. Yo he pasado la noche entre jeringas, cervezas, Leño y Barricada. Bajo las sombras que anuncian el fin de la madrugada he acudido a La Camisera, a por la última dosis de la noche. Ahora, arrebujado bajo la marquesina de la parada del bus urbano, comienzo a sentir el frío que sucede a la euforia. Mi cartera está vacía, no sé cómo conseguiré el próximo chute. Un obrero con cara de sueño y el bocadillo del almuerzo en la mano llega a la parada y me hace un ademán con la cabeza, a modo de saludo. Se queda de pie, esperando la llegada del siguiente autobús. La tenue luz del cigarro que sostiene entre los labios revela un rostro ojeroso, con barba de tres días. Llevo la navaja en el bolsillo, sería una presa fácil. Y sin embargo, sólo una idea surca mi mente: ¿por qué no puedo ser cómo él?

