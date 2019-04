Pena de muerte

Espero sin más. Espero el llamado. El frío de este lugar es extremo, lo sé. Y lo es también el olor a orines, a excremento, a todo lo desagradable del hombre. Los días son eternos, las noches más aún. Ayer vi pasar a la princesa, más pálida ella. Le envié un último beso, ella lo sabía. Artemio me prometió más posibilidades, pero solo para alargar el tiempo. Yo ya no quiero alargar el tiempo. Me darán lo que merezco. ¿Qué me interesa a mí? Qué importa ahora la comida, el saludo del flaco Antonio, las flores de mamá, las notas de la niña, con sus dibujos trazados con infantil inocencia. Ruidos de puertas que se abren, de puertas que se cierran. El eco de las botas golpea el piso de brillo impecable. Se canta mi turno. Se abre mi reja. Tarareo el tango de Gardel, el de las despedidas, se me hace ridículo. ¿Qué importa ya? Me sientan, me amarran las manos. Solo quiero recordar a la princesa. ¿Qué hará la niña sin ella? ¿Qué hará ella sin mi explicación?

- Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.