Palabras estrelladas

La nieve se presentó aquel día navideño en nuestro pueblo con unas preciosas coronas que repartió entre niños y niñas durante el recreo. Me sentí como una reina maga. Eso elevó mi ánimo, pues estaba ligeramente enfadada con los Reyes Magos porque jamás pasaban de la primera línea de mi carta (que era, casualmente, una cartera para el colegio).

Cuando después de cenar nos acostamos, mi hermana y mis primos se durmieron rápidamente, pero yo daba vueltas y vueltas, mientras mis ojos se topaban, ahora sí, y ahora no, con la ventana oscura. Y de pronto, como si el cielo se hubiera acercado, o la tierra se hubiera subido, montones de estrellas luminosas pegadas al cristal, me miraban. ¡Oh sorpresa!, cada una tenía forma de letra: letras consonantes, letras vocales, grandes, pequeñas...Una idea genial me hizo saltar de la cama: Abrí el pestillo, las cogí todas y, durante la noche, las fui ordenando en mi cuaderno.

¡El seis de enero pude presumir de un brillante cuento!

