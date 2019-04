Luces de ciudad

El cine casi vacío. La tercera butaca de la izquierda, ocupada antes de iniciada la función. La tonada de piano con la que se enciende la pantalla. El torpe hombrecito de sombrero y mocasín. La dulce muchacha, ciega, que saluda desde lejos. City Lights.

Adriana los percibe desde su asiento. Siempre va al cine. Se siente mejor. Lo suyo es algo que no se cura. Le dicen depresión, pero entiende que no es más que un espíritu enfermo. Algo que no la deja sonreír; no se lo permite. Dolor. Miedo. Desidia. Algunos nacen con eso. Y así se quedan.

Ya hace tiempo que se olvidó de las terapias. Dejó la ayuda. Dejó de creer.

En la pantalla, vagabundo y ciega se enamoran. La historia continúa. La música suena más fuerte. El beso llega de forma impredecible, espontánea. Adriana sonríe. Su corazón late más rápido. Es por eso que asista a esa función solitaria. Le reconforta.

Abandona el cine en calma. En su cartera, trazado en una hoja de papel:

Hoy será un buen día.

