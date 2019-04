Lo celebraremos. Un sonido de Whatsapp nos informa de todo. Tu corazón se ha encharcado y te has quedado sin aliento. Tantas lágrimas derramadas han drenado tu agonía, por fin respiras. 3 de abril, de nuevo un molesto Whatsapp retozando en mi tímpano izquierdo. Las sílabas de tu diagnóstico han penetrado en el teléfono, multiplicándose, invadiéndolo todo. Han trepado a mi cerebro y me impiden pensar, dormir, vivir… Las palabras del grupo se tensan para sujetarte, para que no caigas. Después silencio. Quiero saber más, aunque el zumbido me desgarre. Estoy preparada para luchar, llevo el machete entre los dientes. Como mañas tozudas que somos juntas cortaremos la enredadera, se quedará sin alimento. Un nuevo mensaje iluminará la pantalla limpia y reluciente, totalmente desbrozada. Sólo habrá cuatro palabras amiga: "Lo celebramos en Zaragoza". En el encabezado nuestro grupo "Las mañas parranderas".

- Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.