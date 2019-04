La incertidumbre de envejecer

En el medio del mar me hallé cuando llegué al final del camino trazado, pasé de tener un itinerario que marcaba cada paso, a no saber dónde iría mi pie.

Cambiar amerita muchas veces detenerse, que no es realmente una pausa sino la tarea de pensar, de sopesar las posibilidades, colorear los anhelos para así entender cuál es el más real de todos, ese que más brilla.

Las rutas se abren frente a mi cuando decido colocarme en una encrucijada, algo pasó antes de allí que hizo visibles esas opciones ocultas a plena vista, y que me ha hecho pensar que no podría continuar eternamente el plan que se volvió rutina, cuando lo que más me emociona ha quedado fuera de ella.

Las prioridades cambiaron a lo largo de la vida, las experiencias me moldearon, a la vez que me moldeé a mí mismo según cómo interpreté y asumí mi realidad.

¿Qué es la vida sin el riesgo, sin el cambio? El miedo solo debe tener cabida para que nos ayude a pensar hacia dónde vamos, no para inhibirnos de ir. Y así di un paso al frente.

