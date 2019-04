Mi vecino Lorenzo

Lorenzo me mira con gesto difícil de definir. No es burla, ni rechazo, sino más bien incredulidad. Mientras paso la fregona por la entrada de casa, él me mira atento, sentado a la puerta de la suya. No está acostumbrado a ver cómo los hombres realizamos las tareas del hogar. Según me dice, no le parece bien ni mal, pero sí que, a sus ochenta y tantos, le resulta violento verme con el mocho en la mano.

"No juzgo las cosas, no soy quién –dice- pero a mí estas modernidades, así como toda la tecnología de ahora no me gustan. ¡Ojo!, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero a mí me gustan las cosas naturales, como han sido siempre".

Bueno, algunas cosas modernas están bien, le digo yo. ¡Pocas!, contesta él sin pausa.

"Hombre…. lo de los boleros sí", dice con sonrisa pícara. Así que entro en casa y tras poner el ordenador junto a la ventana, selecciono uno de sus boleros favoritos y a él se le ilumina la cara y comienza a canturrear, mientras yo, contento de verle feliz, continúo pasando la fregona.

