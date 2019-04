Oscuridad sin ti

Siento la oscuridad dentro de mí. Ansío la luz, aunque tenue provenga de una llama, titilante de una vela o cirio…o quizás artificial de una eléctrica candela. Ya pasó el tiempo en que me entendían y soñaban bajo el fulgor de una mecha llorada en aceite de ballena. Sentía el calor de una linterna sobre mi piel blanca…y me estremecía al sentir las manos acariciando mis pestañas cerradas…ahora, reposo lánguidamente en mi olvido apesadumbrado, esquivo a esta realidad que me rodea y asfixia…y deseo con fuerza la claridad de mi sentido…tu sentido, tu sentimiento, alma, y tu pasión por conocerme en nuestro primer encuentro.

No soy más que tu química reacción ante el deseo. Aparezco siempre cuando me necesitas y en el momento que tu vida busca espejos…y reflejarte más allá de los sueños, donde verte con otro rostro, otro cuerpo, otra verdad para escapar de tu tiempo…

No me dejes sin existir para ti. Ábreme y encuéntrate a ti mismo… entre mis impresas palabras.

Con todo mi amor para ti…un libro.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.