Nacho G. Velilla presenta en Los Ángeles la secuela de su exitoso debut norteamericano

El director zaragozano Nacho García Velilla, responsable de películas como ‘Que se mueran los feos’ o ‘Perdiendo el norte’, se encuentra en Los Ángeles promocionando la secuela de su película ‘No manches Frida’, que hace dos años fue un fenómeno en Norteamérica: se convirtió en la tercera más taquillera de la historia de México y al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, también tuvo mucho éxito, recaudando casi 10 millones de euros. ‘No manches Frida 2’ se estrenará en este país este mismo mes, mientras que a México llegará en abril. "La comedia me la tomo muy en serio", aseguró ayer el cineasta, que explicó que ha continuado con su "forma de trabajar en España". "Prefiero trabajar desde el sentimiento y los actores lo entendieron perfectamente. Ensayamos mucho y hemos logrado gran complicidad", agregó.

‘No manches Frida’ fue la versión mexicana del filme alemán ‘Fack ju Göhte’ (2013), que Velilla adaptó al público latino con los mexicanos Omar Chaparro y Martha Higareda como protagonistas. La cinta giraba en torno a Zequi (Chaparro), un ladrón que acaba de salir de la cárcel y que, para intentar recuperar un botín que dejó escondido, se hace pasar por un profesor de instituto, sin imaginar que se enamorará de Lucy (Higareda), una de sus nuevas compañeras. El filme ingresó más de 11 millones de dólares en territorio estadounidense (9,7 millones de euros), mientras que globalmente recaudó 19,4 millones de euros.

Velilla tiene actualmente en las salas españolas otra película, ‘Perdiendo el este’, que va camino de ser otro éxito en taquilla ya que, de momento, es la segunda más vista del año, con 1.576.239 euros recaudados y 254.103 espectadores.

Ahora también productor

En ‘No manches Frida 2’, que se estrena el próximo día 15 en Estados Unidos, la pareja de la cinta original está a punto de casarse, pero Lucy cancela la boda, justo cuando los problemas económicos del instituto amenazan con la posibilidad del cierre. Para evitarlo, sus estudiantes deben quedar campeones en un torneo entre centros educativos.

Velilla, además de dirigir, es uno de los productores de la película. "Todo ha ido de una forma natural", explicó el zaragozano. "En la primera ya participé en el ‘casting’ y el diseño de producción. Ahora doy un paso más allá. Propuse al estudio hacer un guión original, no basado en la secuela de la cinta alemana. Y a raíz de eso incorporé a más gente de mi equipo (música, efectos visuales), por lo que me propusieron coordinar la producción", indicó.

La empresa que promueve la cinta, Pantelion, le ha planteado hacerse cargo de una tercera entrega de la saga. "Ya con la primera parte, antes de estrenarla, me dijeron que había que empezar a pensar en la segunda. Y ahora ha ocurrido algo extraordinario. El tráiler de la secuela se lanzó hace meses y en las primeras 24 horas tuvo más de seis millones de visionados", explicó el cineasta. "Me han pedido que busque líneas narrativas para la tercera película, pero vamos con precaución antes del estreno. Después sabremos la respuesta, pero todo apunta a eso", manifestó.

Además, la relación entre Velilla y Pantelion se extenderá próximamente al campo de las series gracias a las plataformas de ‘streaming’. "El nacimiento de las plataformas digitales ha globalizado el consumo. Ahora, las principales historias no nacen solo de los estudios de Hollywood. Consumimos y producimos a nivel global", indicó. Por eso, no comparte la opinión de Steven Spielberg, quien ha mostrado recientemente su rechazo a unir en los Óscar las películas destinadas a su exhibición en salas con las que se estrenan en cines y en el ámbito doméstico. "No se pueden poner puertas al campo", dijo Velilla. "Mis sobrinas ven películas en los móviles, esa es la realidad", agregó. "Se podrán poner normas o un orden a la distribución, pero las plataformas ya están aquí y hacen películas como ‘Roma’. Quiero pensar que las salas de cine seguirán siendo una parte importante de la experiencia, pero todos consumimos cine desde plataformas en casa. Creo que deben convivir ambas opciones", concluyó el cineasta aragonés.