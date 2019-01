Marta Almajano: "El lied te exige recitar cantando"

"Me encanta el lied, aunque no sea el repertorio que más frecuento. Y me gusta tanto principalmente porque muestra una estrecha relación entre el texto y la música, y porque los textos siempre poseen una enorme calidad literaria. En realidad, no veo el lied muy lejano al repertorio del primer barroco, el del Seicento italiano. El lied te exige recitar cantando". La soprano Marta Almajano (Zaragoza, 1965) abre este miércoles en el Teatro Principal de la capital aragonesa una nueva edición, la tercera, del Ciclo de Lied. Posteriormente intervendrán Toby Spence, tenor, y Joseph Middleton, piano (20 de febrero); Nina Maria Fischer, soprano, y Jan Roelof Woltüis, piano (13 de marzo); Marta Infante, soprano, y Jorge Robaina, piano (8 de mayo); y Bo Skovhus, barítono, Bele Kumberger, soprano, y Gerold Huber ,piano (23 de octubre).