John Lasseter, exjefe de Pixar y Walt Disney Animation, ficha por Skydance

"El visionario de la industria John Lasseter se unirá a nosotros para liderar Skydance Animation", dijo este miércoles el consejero delegado de Skydance, David Ellison, en una comunicación interna de la empresa reproducida íntegramente por el medio especializado Deadline.

"Nadie puede negar el legado de John llevando a Pixar y Walt Disney Animation a la posición de liderazgo que hoy disfrutan. Su visión creativa y enfoque vanguardista en la animación han transformado toda la industria", aseguró.

Tras conocerse este miércoles el fichaje, el movimiento feminista 'Time's Up' criticó en un comunicado la decisión de Skydance al asegurar que "respalda y perpetúa un sistema roto que permite a los hombres poderosos actuar sin consecuencias".

"En un momento en el que deberíamos estar estimulando las muchas voces talentosas que constantemente son infrarrepresentadas, Skydance proporciona otra posición de poder, prominencia y privilegio a un hombre que ha sido repetidamente acusado de acoso sexual en el lugar de trabajo", añadió la nota.

En noviembre de 2017, Lasseter anunció que se tomaba una excedencia de seis meses tras reconocer comportamientos laborales fuera de lugar y que se propasó con su personal.

"Me disculpo profundamente si los he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", dijo Lasseter en un memorando dirigido a sus trabajadores.

"No importa lo inofensiva fuera mi intención: todo el mundo tiene derecho a establecer sus propios límites y que se respeten", añadió.

En un reportaje de The Hollywood Reporter, un trabajador de Pixar aseguró que Lasseter era conocido por "tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos".

Otros empleados, que hablaron sin desvelar su nombre, aseguraron que los trabajadores de la compañía llamaban coloquialmente "movimiento Lasseter" a un gesto para evitar que su jefe les pusiera sus manos en las piernas.

Lasseter abandonó oficial y definitivamente su puesto como jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios a finales de 2018.

Al anunciar su incorporación a Skydance, compañía responsable de filmes como 'Misíón: Imposible - Fallout' (2018) o 'Guerra Mundial Z' (2013), David Ellison defendió que Lasseter fue "sincero en asumir la responsabilidad de su comportamiento, se disculpó por sus acciones y pasó el año sabático analizando y mejorando su comportamiento en el lugar de trabajo".

"Estamos seguros de que John ha aprendido lecciones valiosas y de que está preparado para demostrar sus capacidades como líder y compañero", agregó.

Conocido por ser uno de los grandes cerebros detrás de Pixar así como una de las figuras mundiales más importantes del cine de animación, Lasseter es el director de filmes como 'Toy Story' (1995), 'A Bug's Life' (1998), 'Toy Story 2' (1999), 'Cars' (2006) y 'Cars 2' (2011).

En los últimos años ha trabajado principalmente como productor y en esta labor figura en 'Coco' (2017), la cinta animada inspirada en la cultura mexicana que consiguió dos Óscar en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El escándalo en torno a Lasseter fue uno de los múltiples casos de presuntas agresiones sexuales o comportamientos fuera de lugar que sacudieron a Hollywood desde 2017 y que, con el impulso de movimientos feministas como 'Time's Up' o 'Me Too', salpicaron también a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey.