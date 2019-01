El enfado de Cuarón (y de las redes sociales) por los subtítulos en español de 'Roma'

"Me parece muy, muy ridículo", ha insistido al respecto el director de 'Roma', película galardonada con dos Globos de Oro por el Sindicato de Directores de Estados Unidos el fin de semana pasado como la mejor película de lengua extranjera y mejor dirección.

"A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar", ha añadido, claramente enfadado.

'Roma' se proyecta en España en cinco cines así como en la plataforma Netflix, productora de la película. Y en esta última donde los espectadores tienen la opción de ver el filme con subtítulos en español de España o en español latinoamericano.

Tras el enfado de Cuarón, las redes sociales también se han sumado a la polémica. Y aunque hay opiniones para todos los gustos, son mayoritarias las que coinciden con la opinión del realizador mexicano.

He vivido 5 años en Latinoamérica y soy más granaína que la Alhambra, si alguien me dice que Roma necesita subtítulos me da mucha vergüenza ajena pic.twitter.com/rYvb8bhPbY