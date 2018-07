Teresa Perales: "Hay que pelear todos los días por lo que quieres"

El premio HERALDO no es el único que ha recibido este año.

He tenido varios, sí. Cuando recibes un premio siempre piensas que es el último que te dan, que es un regalo inesperado que llega a tu casa. Pero cuando es uno tan importante como el de HERALDO no solo te sientes feliz, sino que te da fuerzas para mejorar y seguir adelante.