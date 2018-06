Daniel de la Peña: “¡Tenemos tanto que aprender de las mujeres!”

Lo primero de todo pasármelo bien en el proceso de escritura y preproducción del libro, es decir, a la hora de escoger entrevistadas y proponerles las entrevistas para el libro. Segundo, hablar de mis experiencias, de mis errores y de cómo he llegado a ser quién soy. ¡Ese es mi mayor éxito! ¡Aceptarme como soy e intentar mejorar! Después, aportar mi grano de arena en el tema de la desigualdad de géneros entrevistando a mujeres que todo el mundo conoce y que, personalmente, admiro.

¿Cómo se Le ocurrió y en qué medida se ha querido sumar a la corriente feminista imperante, al fenómeno 'Me Too'?

Desde que empecé a escribir el libro ha pasado más de un año, es decir, que la corriente feminista actual estaba empezando. Mi primer libro fue ‘Triunfadoras’, publicado en 2009, no he querido subirme al carro de algo que está “de moda”, sino ser yo mismo. Tenía muy claro que quería escribir otro libro de entrevistas a mujeres triunfadoras porque con el anterior lo pasé realmente bien, pero quería hacerlo desde una madurez que no tenía hace casi diez años…

¿Qué aprendió en este tiempo y qué le apetecía contar?

Quería contar que el éxito no es algo que tenemos que sufrir o pasarlo mal para conseguirlo, sino al contrario ¡Tenemos que disfrutarlo! Y la mejor forma de contarlo era a través de historias de mujeres que han conseguido sus retos. De todas formas, quería sumarme a la corriente feminista actual porque creo que aún queda mucho por hacer para que haya una igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, pero siempre alejándome de los extremos. Todo lo que sea extremista carece de razón y de fundamento.

¿No resulta un poco exagerado llamar “triunfadoras” a las 16 mujeres? ¿En qué concepto son triunfadoras Vanesa Romero, Edurne, Macarena Gómez, Irene Villa, Sonsoles Ónega, Patricia Conde, Gemma Mengual o las aragonesas Mónica Callejo y Paula Ortiz, entre otras?

Como digo en el libro, todo depende del valor que le otorguemos a la palabra "Triunfo". En este caso no me parece exagerado, sino justo. Una vez que conoces sus historias descubres que son triunfadoras con todas sus letras; todas han apostado por sus sueños, han disfrutado luchando por ellos, han superado sus miedos... ¡me parece digno de alabar! En una sociedad en la que la mayoría del tiempo nos focalizamos en lo negativo, me parece necesario ensalzar las cosas buenas y reales que pasan. Una de ellas es que estamos rodeados de gente triunfadora, ¿por qué lo son? Pues porque son felices con sus vidas, trabajos, familias... O dicho de otra forma, porque disfrutan de quiénes son y de lo que hacen.

Háblenos de las aragonesas... ¿Por qué ellas, una menos conocida, y no otras? ¿Qué aportan al colectivo?

Siempre quiero contar con artistas de mi tierra, para mí es muy importante porque sé lo complicado que es tener visibilidad y si nos ayudamos entre todos hay más posibilidades. Además, hay más empatía con un artista de tu tierra y aún más si hablamos de luchar por conseguir nuestros sueños, como es el caso. En Aragón hay mucho talento y mucha vida cultural, depende de nosotros descubrirlo.

¿Qué valoró de la cineasta Paula Ortiz?

Paula Ortiz es un ejemplo de constancia y buen gusto. Había entrevistado a la directora en alguna ocasión y pensaba: "Esta mujer tiene mucho que decir, me gusta su forma de ver el mundo". Y en la entrevista del libro no defraudó, sincera, a veces poética (como sus películas 'De tu ventan a a la mía' y 'La novia') y muy cercana. Eso me fascinó de Paula, además de que fue una odisea entrevistarla porque siempre está haciendo mil cosas y se retasó un poco la entrevista, pero el resultado no pudo ser mejor.

¿Y la actriz Mónica Callejo?

Mónica Callejo es una buena amiga y desde hace años he visto cómo ha luchado sin parar por apostar por su sueño; ser actriz. Ejerce como profesora de teatro, tiene otro trabajo que no está relacionado con la interpretación, es madre, y con todo eso, ha conseguido hacer giras de teatro por Latinoamérica y hace muy poco consiguió ser la única protagonista femenina de la serie ‘Grupo 2. Homicidios’ de Aragón TV y después se emitió a nivel nacional en Cuatro ¡Es una triunfadora!, y es una de las entrevistas que más me gustan del libro.

Supongo que todas le atraen por diversas aspectos... ¿Quiénes le emocionan o le atrapan más por pequeños o grandes detalles?

La que más me emociona es Lorena Franco, como escritora que es, me siento muy identificado con ella, sabe lo que cuesta salir adelante en el duro mundo de la literatura, pero a la vez no deja de trabajar y de disfrutar.

¿Quién cree que lo ha pasado peor?

La que peor lo ha pasado y más peligrosamente ha vivido, Mónica Callejo cuenta en el libro cómo dejó Zaragoza para ir a probar suerte a Madrid como actriz, con pocas oportunidades, teniendo que trabajar como camarera y superando una anorexia por no quererse a sí misma. Aunque Patricia Conde también cuenta que lo pasó mal cuando tenía tanto trabajo que no tenía tiempo ni para disfrutar de lo que le gustaba, así que decidió parar todo, tomarse un tiempo para ella, ser madre y enfocar su carrera a lo que realmente quería hacer.

¿La que ha hecho de su vida un cuento?

La que ha hecho de su vida un cuento es, sin duda, Vanesa Romero. Es la entrevista con la que abro el libro porque con sus palabras contagia ilusión. Se siente tan feliz con lo que hace (tele, series, YouTube, modelo, escribir...) que su vida es un cuento. Y eso que en el libro confiesa que no sabía lo que quería hacer en la vida hasta que conoció la interpretación.

¿Es este un libro solo para las mujeres o no?

No, para nada. Es un homenaje a ellas, pero si solo lo leyeran mujeres me parecería muy triste. Tenemos tanto que aprender de ellas, y le prometo que no es populismo, que sería un error que el libro solo lo leyeran mujeres. He aprendido tanto de mi abuela, de mi madre, de mi tía y de muchas amigas... el concepto que tienen y el amor que ponen a lo que hacen es maravilloso. A ver, hay de todo, no nos engañemos, hay mujeres malas y mujeres buenas, como hay hombres malos y buenos. Lo que quiero decir es que es muy interesante el punto de vista de las triunfadoras y creo que es bueno que lo lean tanto hombres como mujeres.