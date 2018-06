"No me siento gallego ni mallorquín ni siquiera español, sí me siento europeo"

"No sigo la política, es algo que no me apasiona, aunque me preocupa el presente. De hecho, en ‘Trilogía de la guerra’ no hago interpretaciones históricas ni doy un punto de vista sobre conflictos claves como la Guerra Civil, la guerra de Vietnam o el desembarco de Normandía, asuntos del libro, sino que reflexiono sobre cómo el pasado nos modifica y actúa en el presente", dice Agustín Fernández Mallo, ganador del Premio Biblioteca Breve de 2018, que conversó con Juan Bolea en la Feria del Libro de Zaragoza.

Uno de sus libros más personales es ‘El hacedor’, "que era un diálogo y una cita con Borges, autor de un libro del mismo título, un homenaje y un juego, pero no gustó a María Kodama y lo tuve que retirar del mercado. Me lo piden constantemente, en Word, de universidades norteamericanas. Ese libro integraba un proyecto global en el que vengo trabajando desde hace 15 años", dice, con más pena y perplejidad que ira.

La escritura neuronal

Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) sospecha que tiene facilidad para escribir, que las palabras le acuden a los dedos con mucha fluidez y, sobre todo, al cerebro. "A mí me interesa mucho Santiago Ramón y Cajal, sus dibujos y sus investigaciones neuronales. Mis libros crecen un poco mediante un sistema de redes o de nudos, que se llenan de afluentes, de sedimentos, de sensaciones, como si fuera un tejido cultural. Por eso en mis textos siempre hay muchas cosas: ecos del cómic, del cine, David Lynch pero también Stanley Kubrick, de la música, de la filosofía y, por supuesto, de la literatura. Soy hijo de Borges, lo siento como un maestro, pero también me interesa mucho W. G. Sebald, en particular ‘Los anillos de Saturno’, y Thomas Bernhard", dice.