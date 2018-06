La Feria del Libro de Zaragoza se anima con Martínez de Pisón

La plaza del Pilar es una fiesta. De palabras, de complicidad, de respeto, de pasión por los libros y de entusiasmo. Marina Heredia, editora de Los libros del gato negro y presidenta del gremio de editores, decía ayer: «Me encanta este espacio. Estamos cómodos». Fernando Jiménez Ocaña, de Onagro, subrayaba: «Aquí viene un público de turismo interior: hemos vendido a gente de Asturias, de Barcelona, a ingleses y franceses».

Julia Millán, de Antígona y especialista de libros infantiles en HERALDO, afirma. «Estamos muy juntos, contentos, y notamos la afluencia de gente. Es un lugar muy agradable». «Notamos el calor y eso se nota, pero estamos agrupados y los padres pueden venir con sus niños: no hay semáforos, ni buses y ni temor al tranvía», dice Lorenzo Mediano, autor de ‘El código Machado’.

En la Feria del Libro había muchos autores a los que visitar. Ignacio Martínez de Pisón acaba de volver de Croacia, de Fiume. «Con ‘Filek’, la historia del estafador de la gasolina, la gente viene a que le firme el libro y me dice que me sigue desde hace años; sobre todo en Madrid. Lo que cuento todo es real, pero hay una cosa incontestable: la imaginación está por debajo de la realidad. Al menos con un ser como este, al que no puedo querer».