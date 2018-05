A contra reloj: seis horas para pintar un cuadro

El centro de Zaragoza mostró ayer su aspecto más artístico, con decenas de pintores que ocuparon esquinas y plazas para mostrar su talento. La Junta Municipal Centro había convocado su XIV Concurso de Pintura Rápida e invitado a artistas de toda España a plasmar jardines, paseos, calles y plazas en apenas unas horas, desde las 11.00 y hasta las 17.00. "Pero sobre todo es la oportunidad de mostrar el arte, de promocionar iniciativas que inviten a la gente a crear y ocupar espacios públicos con proyectos creativos", destacaba Natalia Conde, que había venido desde Madrid para participar en el concurso.

Pintura rápida significa bosquejar o incluso acabar una obra en el menor tiempo posible. En el concurso zaragozano, la técnica era libre, pero el soporte debía ser rígido, ir en blanco sin ninguna otra preparación y tener un tamaño de entre 46 y 100 centímetros. Conde eligió plasmar los soportales y algunos de los bellos edificios del paseo de la Independencia, "porque me ha gustado su colorido, su aspecto. No los conocía y me parece un conjunto muy hermoso", destacaba. No era fácil para ella concentrarse, pues su rincón elegido era de los más transitados y tenía que dar explicaciones a curiosos cada pocos minutos. "Algunos son también pintores, que se interesan por el estilo, los materiales, que me cuentan de sus propias obras... No me distraen para nada, creo que esta conversación forma parte del objetivo de un certamen como este. Compartir ideas, aficiones...".

Para Alejandro Silván, los curiosos tampoco eran problema, con la excepción de los que querían echarle monedas. Sentado bajo los soportales del paseo de la Independencia, tuvo al final que poner un cartel explicando que no pedía dinero, "simplemente, estoy pintando", recordaba a los que le preguntaban. Silván es arquitecto y eligió el lápiz y rotulador para su trabajo. "Quería pasar una mañana distinta y disfrutar del dibujo. Soy arquitecto y la parte que más me gusta de mi profesión es la del lápiz y el boceto", explicaba, sin apartar la vista del arco y su luminaria. "Me gusta el blanco y negro, no me va el color ni el óleo. Y pintar lo mínimo para que se distinga el concepto".