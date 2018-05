Teatro Che y Moche vuelve a las Esquinas con 'El misterioso sistema Ribadier'

Comedia de teatro-teatro, de las de toda la vida, 'El misterioso sistema Ribadier' es la versión que Castrillo Ferrer ha hecho de 'El sistema Ribadier', obra que el dramaturgo francés Georges Feydeau estrenó en 1892. El argumento gira en torno a un marido oprimido por su celosa mujer que quiere tenerlo controlado todo el tiempo debido a que su anterior marido la traicionó. Y por eso idea un plan para poder verse con su amante.

Castrillo Ferrer asegura que, en su versión, ha sido bastante fiel a la obra original. "Es una versión no muy alejada del texto primitivo, aunque se le ha cambiado el final, que era un poco machista visto con los ojos de hoy. La obra es un reflejo de la mentalidad de la época y estoy seguro de que Feydeau, hoy, también habría cambiado el final". Por otro lado, Castrillo Ferrer también le ha conferido más ritmo al libreto original, dándole más intensidad y rapidez y reduciendo las casi tres horas de duración a prácticamente la mitad.

Alberto Castrillo, que acaba de dirigir “Tristana” con Olivia Molina, y el “Cyrano” de José Luis Gil, está muy satisfecho de ver representando su versión a una compañía de actores aragoneses de dilatada experiencia y gran versatilidad como es Teatro Che y Moche. El elenco lo integran Luis Rabanaque, Joaquín Murillo, Rosa Lasierra, Kike Lera y Teresa Polivka.

"Tienen el don de la comedia, el ritmo idóneo -apunta Castrillo-. Y la popularidad. Y no hay que confundir lo popular con lo chabacano, sino con lo que une a espectadores de muy diversa edad y procedencia. Son el elenco ideal para representar una obra de estas características y, además, he querido aprovechar sus virtudes musicales para darles entrada en la obra. Los cinco intérpretes son 'bombas cómicas' que no paran en escena.

La función de este sábado es a las 20.30 y la del domingo a las 19.00. Las entradas cuestan 17 euros (venta anticipada) o 20 (mismo día de la representación. Para los grupos de 10 o más personas, 15 por butaca.