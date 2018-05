Xoel López: "'Sueños y pan' es como un diario en canciones"

Tras trece discos con Deluxe y en solitario, Xoel López (La Coruña, 1977), publicaba en 2017 el disco ‘Sueños y pan’ (Altafonte), que alimentará el grueso del concierto que ofrece este jueves, "con la banda completa", en el Teatro Principal.

¿Por qué dice que con este álbum retorna al hogar?

He tenido una vida nómada. Llevo 20 años en Madrid; en medio he viajado mucho, he estado en Buenos Aires, y ahora he decidido pararme, quedarme en un lugar fijo, estable. Más tranquilo.