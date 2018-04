Una compañía escuela para que jóvenes bailarines se formen y exhiban en Zaragoza

‘Transitproject’ será una compañía escuela, "un lugar en el que dos mundos se encuentran: la experiencia y la juventud", indicó De Ávila en la presentación que tuvo lugar este miércoles en Teatro Principal de Zaragoza. La iniciativa es beneficiosa para ambos: unos regresan a la ciudad que les vio crecer como artistas, mientras que los noveles se alimentan de las vivencias de profesionales, que harán las veces de mentores.

Entre 18 y 21 años

Todos aquellos que deseen optar a la beca deberán tener entre 18 y 21 años y poseer el título de graduado en Bachillerato. Los que reúnan las condiciones podrán participar en una residencia que comprenderá alojamiento, comida y un complemento salarial de unos 400 euros mensuales. "Ofreceremos una formación humana, de la historia del arte, de la danza, de la música. Y, además, enseñaremos todo lo que rodea a la actuación del artista: luces, diseños, divulgación, montaje... Todo eso me parece que convierte la iniciativa en algo interesante".

Las audiciones se desarrollarán en julio próximo y la actividad comenzará en septiembre. "En principio, se elegirá a cinco hombres y cinco mujeres, que disfrutarán de una beca por once meses, renovables o no. Además, habrá dos aprendices, que no cobrarán, pero sí formarán parte de esta compañía escuela", apostilló el consejero de Cultura municipal, Fernando Rivarés.

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció también la programación para celebrar el Día Internacional de la Danza, que será este próximo domingo. A lo largo de la semana, distintas plazas de la ciudad se convertirán en escenarios con el objetivo de promocionar este arte. Además, el Teatro Principal recibirá mañana a la formación alemana Dresden Frankfurt Dance Company, que representará ‘Triple Bill’, un recital compuesto por tres coreografías dirigidas por Jacopo Godani.

Actuaciones diversas

Al mismo espacio llegan este jueves alumnos de la iniciativa Distrito Danza, un programa artístico desarrollado por el Centro de Danza para favorecer la cohesión social. Los bailarines también saldrán a la calle en próximos días de la mano de escuelas como La Ventana Cultural, que ofrecerá recitales por distintos lugares de la ciudad.

El baile más contemporáneo y en formato reducido llegará con Danza Mínima, el festival del que se podrá disfrutar en Las Armas este fin de semana. Y cerrará la programación Roberto Oliván el martes, con el recital ‘Cuculand souvenir’, en el que danza y circo se fusionan. Por su parte, el museo Pablo Serrano ofrecerá un taller de danza mañana, a cargo de la compañía de Miguel Berna, y una actuación de La Mov el domingo.