Leer. Sentir. Vivir

No fui de niña una gran lectora, me recuerdo, eso sí, con algunos de Enid Blyton, Torres de Malory, Los 5… y, sobre todo, Pollyanna, de Eleanor H. Porter, un libro triste y alegre a la vez, que me abrió al sentido de la vida, que aún hoy me hace relativizarla y me coloca en el suelo, porque tiendo a aquello de Ana María Matute: "Hay que inventarse la vida porque acaba siendo real". Tampoco recuerdo a mi madre poniéndose pesada para que cogiera un libro que no fuera de estudio, ni me leía nada por las noches. Yo tampoco lo he hecho con mis hijos.