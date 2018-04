Concepción Gimeno: "El feminismo lo entiendo desde la igualdad de oportunidades"

No es sencillo dar con usted. No para quieta...

Acabo de llegar de Rumanía, de Cluj Napoca concretamente. Allí he dado una conferencia sobre la química del oro. Estoy en Zaragoza este fin de semana y mañana tengo que estar en Madrid. Lamentablemente, no podré asistir a la entrega de la Medalla de las Cortes de Aragón.

Viene de hablar sobre la química del oro y una de las seis ‘chicas de oro’ de la ciencia aragonesa no va a estar en la entrega del premio...

Mi ausencia se debe a un motivo profesional. Por otro lado, considero que no somos ‘chicas de oro’, somos mujeres trabajadoras. Hemos sido elegidas para representar a todas las mujeres científicas de Aragón. Yo solo puedo manifestar mi agradecimiento, un sentimiento que compartimos las seis premiadas.

Se subraya su aportación al conocimiento y al progreso de la sociedad.

Gloria Cuenca, María Jesús Lázaro, Pilar Gayán, Julia Herrero, Azucena Gracia, yo misma... Es evidente que la distinción tiene una clara intención de valorar el esfuerzo de la mujer en el campo científico. También hay que considerar el 11 F, el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Y también el éxito de las iniciativas del 8 M.

Detrás se advierte una diáfana censura al machismo. ¿De verdad existe machismo en la ciencia española?

Yo no lo he encontrado nunca. He trabajado en la Universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e insisto en que no lo he sufrido nunca. Ahora bien, también es cierto que existen muchas menos mujeres que hombres en puestos de responsabilidad. Paradójicamente, el número de hombres y mujeres es igual hasta realizar la tesis. A partir de ahí, los hombres suelen ser mayoría. Y los premios también los suelen recibir los hombres...

Usted es una reconocida científica y acaba de recibir un premio de prestigio en Aragón...

Pienso que a las seis premiadas no nos gustaría ser la excepción.

O sea, ¿considera que continúa existiendo machismo...?

Reitero que yo no lo he padecido, pero los datos están ahí. No es una opinión, son datos contrastables.

¿Se considera usted feminista?

El feminismo lo entiendo desde la igualdad de oportunidades. Prefiero hablar de personas en vez de mujeres o de hombres.

Me encanta lo que acaba de decir. Hace unas semanas, la política Irene Montero consideró que se le debía llamar portavoza en vez de portavoz.

No me meto en cuestiones semánticas, aunque probablemente haya aspectos mucho más prioritarios al que se refiere. Por ejemplo, respaldar a quienes se han formado y no disfrutan de oportunidades aquí, y tienen que emigrar para labrarse un futuro en la ciencia.

¿Por qué no hablamos del itinerario de una niña nacida en el medio rural de Aragón que hace unos meses fue elegida como una de las doce mejores químicas del mundo?

Las cosas tienen la importancia que cada uno quiera darles. Yo estoy orgullosa de mi trayectoria. Agradecí esa distinción, igual que las que han llegado en los últimos meses, incluido el Premio Tercer Milenio de HERALDO. Solo tengo que lamentar mi ausencia de mañana en las Cortes. Allí, María Jesús Lázaro hablará en nuestro nombre y en el nombre de las mujeres científicas. Todas valoramos muchísimo el galardón.

¿Servirá para algo el premio...?

Todas esperamos que no sea un día, que sea algo que vaya más allá de un gesto. Desde luego, Violeta Barba y el resto de los partidos se han portado sensacional con nosotras. Nos han tratado fenomenal. Eso sí, lo esencial es que se ayude a la ciencia porque es el futuro. Igual a los hombres que a las mujeres.