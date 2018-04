El rock ácido y lírico de Rafael Berrio, en Zaragoza

El cantante, compositor y letrista donostiarra Rafael Berrio (1963) actúa el jueves 19, a las 19.00, en La Lata de Bombillas. Explica este admirador Gil de Biedma y de Fernando Pessoa: “Estoy enfrascado en un nuevo disco pero todavía es pronto para presentar canciones nuevas. Mi intención es grabar este nuevo álbum a finales de año”. Su último álbum es ‘Paradoja’ (2015), y antes, entre otros, había publicado ‘Diarios’ y ‘1971’.

Añade: “En Zaragoza voy a tocar una selección en versión acústica de un espectáculo que monté hace un año con mi banda llamado ‘Abolir el alma’, basado en en el pensamiento de Cioran. Entre otros temas, tocaré ‘Lo real me da asma’, ‘Ese maldito yo’, ‘Abolir el alma’ y ‘Cianuro’”.

Rafael Berrio tiene muchas conexiones zaragozanas: ha actuado en Las Armas, Nacho Escuín le publicó sus canciones en el sello Eclipsados y el zaragozano Javier Aguirre, coordinador ahora de la revista ‘Rolde’ y profesor de filosofía en el País Vasco, es uno de sus contertulios habituales en San Sebastián. Berrio añade: “Por otro lado haré un repaso a los temas de mis anteriores discos, de los que he rescatado, entre los más antiguos, algún número que no suelo tocar habitualmente. No me olvidaré, lógicamente, de la canción original de la película ‘La Reconquista’, de Jonás Trueba, ‘Arcadia en flor’, y el leit motiv que la acompaña: ‘Somos Siempre principiantes’”.