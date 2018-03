Un musical en honor a la 'reina del rock'

El ‘Aldwych Theatre’ de Londres será el escenario en el que hoy comenzará a representarse ‘Tina, the musical’, un show basado en la vida de la 'reina del rock' y leyenda viva de la música popular: Tina Turner. Ganadora de 12 Premios Grammy, con millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera y cifras récord de asistencia en la mayoría de sus conciertos, la estadounidense ha querido estar presente en todo el proceso de creación, castings y ensayos de la obra, para la que se han vendido todas las entradas de las funciones de este mes.

La intérprete de una lista interminable de clásicos como ‘Proud Mary’, ‘River deep, mountain high’, ‘Let’s stay together’, ‘What you get is what you see’, ‘What’s love got to do with it’, ‘We don’t need another hero’ o ‘The best’ ha puesto voz a la banda sonora de la vida de múltiples generaciones, con una brillantez tal que sus 'hits' no han perdido vigencia en la actualidad.

Phyllida Lloyd, realizadora del musical ‘Mamma Mia’, será la encargada de dirigir este ambicioso proyecto, que contará con Adrienne Warren en el papel de Turner, Kobna Holdbrock-Smith en el de Ike Turner y Tom Godwin dando vida al productor Phil Spector. Una obra que contará de forma original pero honesta la historia de una mujer “que se atrevió a desafiar los límites de su edad, género y raza”, como se explica en web oficial.