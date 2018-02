'Las bombas de Palomares', el proyecto inédito de Luis Buñuel

Luis Buñuel quiso llevar al cine el accidente nuclear de Palomares, ocurrido en esa localidad almeriense en 1966, pero el proyecto nunca vio la luz, según desvela la revista Turia en su número de marzo, a través de cartas inéditas entre el cineasta aragonés y su guionista y amigo Jean-Claude Carrière.

En una carta de 1967, Buñuel informa a Carrière de que ha tenido una oferta de adaptación de un reportaje publicado por el New York Times con el título 'The bombs of Palomares'.

"El tema del filme es de los más maravillosos de nuestra época. Por supuesto, si saliera, haríamos nosotros el guión juntos y después yo cogería a un miserable 'ghost writer' inglés para anglosajonizar nuestro alumbramiento", apostilla Buñuel.