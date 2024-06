La reina Letizia muestra su “gratitud, admiración y respeto” por quienes ayudan a los demás

La reina Letizia ha expresado este martes su “gratitud, admiración y respeto” por aquellas personas y ONG que piensan en los demás y ayudan a quienes tienen menos recursos con el propósito de que puedan tener una vida mejor. “Sois imprescindibles”, ha resumido la reina en su intervención en el acto de clausura de la 16 edición de la iniciativa ‘Euros de tu nómina’ de Banco Santander, enfocada a promover proyectos sociales con las aportaciones de los trabajadores de la entidad financiera y de su dirección.

La Reina ha elogiado a todos aquellos que emplean “muchísima energía, muchos recursos y mucho tiempo para que todo eso sea posible” y a los que se ponen en marcha para que “el cambio sea real”, en particular, para quienes sufren una enfermedad. Doña Letizia se ha referido al viaje que llevó a cabo a Guatemala la semana pasada para dar visibilidad a proyectos que tiene en marcha la cooperación española.

La reina Letizia interviene en la convocatoria anual de los "Proyectos sociales de Banco Santander Euros de tu Nómina" este martes en Madrid. ZIPI/Efe

Ha desvelado la confesión que le hizo una mujer guatemalteca que había sido “vulnerada y violentada en todos los sentidos”. “Me dijo al oído: mire, reina, llevo muchísimos años, no sé como estoy viva. No solo es que no tuviera ganas de vivir, sino que vivía por inercia, como una zombi, no había nada a lo que me pudiera agarrar. Hasta que llegó una persona de la cooperación española, me tendió la mano (…) Por primera vez en mi vida, pensé que en la vida a lo mejor hay una oportunidad para mí ”, ha relatado la reina.

En la 16 edición de ‘Euros de tu nómina’, se han recaudado 695.788 euros, de los que la mitad procede de los empleados y la otra del propio banco, que se han repartido entre las dieciséis ONG ganadoras. Desde que se puso en marcha la iniciativa, se han destinado seis millones de euros a 153 proyectos de ONG en España, con cerca de 650.000 beneficiarios.

La Reina Letizia junto a Ana Patricia Botín durante la entrega de premios de la XVI Convocatoria Euros de tu Nómina, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España) José Oliva/Ep

En el acto, celebrado en el Solaruco de la Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte (Madrid), han estado la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Botín se ha congratulado de la contribución solidaria de los empleados del banco y de que puedan “aportar un granito de arena” para ayudar a los más desfavorecidos.

Ana Patricia Botín preside la entrega de premios de la XVI Convocatoria Euros de tu Nómina, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España). José Oliva/EP

Ha recordado que cada año, de los ingresos del Banco Santander, unos 5.000 millones de euros van a pagar impuestos en los distintos países donde tiene presencia y el uno por ciento (unos 170 millones) se destina a causas sociales, principalmente, a educación y empleo.

“Gracias por todo lo que hacéis para que más personas puedan tener una vida mejor”, ha concluido la presidenta de la compañía. Entre las ONG beneficiadas, ha estado la Asociación DalecandELA, fundada por Jaime Lafita, a quien le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2016, cuando tenía 53 años.

Ana Patricia Botín preside la entrega de premios de la XVI Convocatoria Euros de tu Nómina, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España). Euros de tu Nómina es una de las iniciativas más relevantes de Banco Santander para los miles de empleados implicados con las causas sociales y que apoyan a las ONG que trabajan a diario para ayudar a los colectivos más vulnerables. José Oliva

Esta entidad busca recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y ayudar a los pacientes y familiares.

“Salvo milagro, la ELA acabará conmigo, pero quiero que nuestros hijos estén libres de ella, y DalecandELA será parte de esa victoria. No es una enfermedad sin cura, es una enfermedad sin fondos”, ha asegurado Lafita desde su silla de ruedas a través de una grabación, cerrada con una prolongada ovación con el auditorio en pie.