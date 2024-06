Quién es David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez

El revuelo saltó ayer cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución. El familiar del presidente ha sido un gran desconocido, hasta ahora. ¿Quién es David Sánchez?

El hermano pequeño del presidente socialista se suma a la lista de personas del entorno del dirigente que es denunciada por Manos Limpias. Quizá a algunas personas les suene más el nombre de David Azagra, ya que es el que utiliza como nombre artístico en su carrera como músico. Tiene 50 años y estudió en Estados Unidos y Rusia, donde se graduó en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio estatal de Sant Petersburg Rimsky Korsakov.

Según publican varios medios nacionales, David Sánchez estudió también en Lucerna, Milán y Siena. Siempre ha tenido un perfil público muy bajo, y fue becado por varias residencias artísticas, lo que le llevó a pisar medio mundo. Actualmente, trabaja como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

La denuncia de Manos Limpias viene por una convocatoria pública de 2017, cuando se presentaron once aspirantes al cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas. El hermano de Pedro Sánchez consideran que fue elegido para presentar "un perfil acreditado más concordante" con los requisitos de la convocatoria, cumplir todos los méritos específicos y porque "sus contestaciones a las preguntas que se le formularon le hacen al candidato más idóneo para ejercer el sitio".

El sindicato también denuncia que, aunque su cargo es director de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica Orquesta de Cámara de la Diputación, "percibe un sueldo sin ir a trabajar". "En estos siete años en que David Azagra ocupa el lugar de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no lo ha dirigido más veces", afirman desde Manos Limpias. Además, exponen que David Sánchez "no asiste a su puesto de trabajo a la Diputación, excepto en contadas ocasiones", aunque "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".