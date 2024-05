Montero pide al Gobierno romper relaciones con Israel y un embargo total de armas

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha instado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez a "romper relaciones diplomáticas con Israel y a hacer un embargo total de armas", por considerar que son "medidas efectivas" para frenar el "genocidio" en Gaza.

"Si usted dice que va a reconocer al Estado palestino y, a la vez, que Israel es un Estado amigo de España, está admitiendo que reconocer al Estado palestino es una medida hipócrita, es un titular que no va a servir de forma efectiva para frenar el genocidio", ha asegurado Montero, dirigiéndose al Gobierno.

En su opinión, "lo que tiene que hacer (el Ejecutivo) es romper relaciones diplomáticas con Israel y hacer un embargo total de armas, porque eso sí que son medidas efectivas para parar el genocidio".

"No hacer algo pudiendo hacerlo y teniendo obligación legal, moral, ética y política de hacerlo es ser responsable del genocidio contra el pueblo palestino", ha declarado Montero a los periodistas en la manifestación en defensa de la sanidad pública madrileña, convocada por la plataforma Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid.

Podemos ha dicho que siguen esperando a que el Gobierno investigue hasta el final a dónde fueron a parar las armas del carguero Borkum, que no atracó en el puerto de Cartagena, pero sí hizo escala en un puerto español, el de Las Palmas.

"España no puede permitir, no puede autorizar transferencias de armas cuando cree que éstas pueden ir a parar a un genocidio", ha apuntado Montero, quien ha explicado que como ese barco ya hizo escala en un puerto español "el Gobierno tiene la obligación de asegurarse de que esas armas no van a parar al Estado genocida de Israel para seguir masacrando palestinos".

"Estamos esperando a que en lugar de reírse del movimiento de solidaridad con Palestina, que en lugar de decir que nos hemos equivocado de barco, se pongan a hacer su trabajo y a cumplir la ley, que es asegurar que esas armas no llegan a Israel para seguir masacrando palestinos", ha resaltado.

"Un grito en defensa de la paz"

"Si la guerra es la excusa para que la extrema derecha gobierne en Europa" la candidata ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de la Unión Europea, y especialmente la española, a lanzar "un grito en defensa de la paz, del feminismo, de las personas LGTBI, de los servicios públicos y de lucha contra el cambio climático".

En su opinión, la tarea más importante en estas elecciones europeas es "defender la paz" porque "la guerra va a ser la excusa, como ha dicho (la presidenta de la Comisión Europea), Ursula von der Leyen, para incorporar a la Comisión y al centro de mandos de la Unión Europea a los antiabortistas, a la extrema derecha, a quienes defienden zonas de exclusión LGTBI y a quienes niegan la violencia contra las mujeres y el cambio climático".

Montero ha abogado por "romper el consenso belicista que ahora mismo defiende desde la socialdemocracia a la extrema derecha, y para que Europa pueda ser una potencia de paz y de defensa de los derechos humanos y no caiga en manos de esa internacional reaccionaria". EFE