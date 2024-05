'Mi reno de peluche' en versión venezolana: detenida en España la acosadora Rebeca García

España ha sido el punto final de la historia de Rebeca García, la acosadora venezolana que se había convertido en viral en redes sociales por su paralelismo por la serie de Netflix 'Mi reno de peluche'. La semana pasada su nombre comenzó a repetirse en X (antes twitter) cuando diversas mujeres comenzaron a relatar el acoso al que fueron sometidas por García a lo largo de los años. Durante este martes, la Policía Nacional procedió a su identificación y a la de su hermano, Francisco García, ambos bajo orden de captura presentada por el Ministerio Público venezolano.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, aseguró el pasado viernes que había solicitado a España la extradición de los hermanos Rebeca y Francisco García, según publicó la prensa venezolana.

La petición de extradición se motivaba en que varias personas habían compartido en redes sociales fotos, vídeos, imágenes de mensajes de texto y correos electrónicos con insultos y ataques.

Según el relato de las víctimas, los detenidos en España acosaron a muchas personas, particularmente a mujeres y niños, y causaron "terror a las familias" al ingresar "ilegalmente" en sus viviendas, hostigarlas y tomarles "fotos íntimas".

La localización de ambos se produjo cuando un ciudadano anónimo realizó una llamada 091 alertando de que los había visto juntos en un supermercado del distrito de Hortaleza de Madrid. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes les solicitaron su documentación.

Al no identificarse en un primer momento, fueron trasladados a dependencias policiales donde fueron identificados como Rebeca y Francisco García. No obstante, no han sido arrestados al no existir una orden de detención internacional vigente, dado que las autoridades venezolanas aún no han tramitado la solicitud de extradición y ésta no ha llegado a la Audiencia Nacional, órgano judicial competente para estos casos.

Historias de acoso continuado

El 6 de mayo saltaba la bomba en la red social X tras la decisión de la usuaria @ADeTrindade de contar su historia de acoso. En un hilo de declaraciones afirmaba que Rebeca García llevaba acosándola cuatro años continuados a través de multitud de correos electrónicos, llamadas desde diferentes números o, incluso, "insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejo un graffiti de bello monte".

Jamás pensé que tendría que hacer este hilo. Pero creo que llegó el momento: Estoy harta del acoso sexual de Rebeca Garcia y estoy harta que la ley la proteja solo por ser mujer.



Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes. — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

Las amenazas llegaron a subir de tono e, incluso, deseaban su muerte cuando la víctima no hacía caso a sus insinuaciones, según relataba la denunciante.

¿Cuál es el problema? Imagínense que diariamente tengan que lidiar diariamente con mensajes así: pic.twitter.com/CceSOJmrLO — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

Esta misma usuaria alega a que García "posee una condición psicológica que desconozco con exactitud cuál es". Sin embargo, instó a que "su familia debería encargarse de ella, cosa que no han hecho".

Este no ha sido un caso aislado, ya que a raíz de este testimonio otras víctimas han salido a la luz. El grado de las insinuaciones, sus acciones y sus amenazas no ha parado de crecer a lo largo de los años. Otras afirman que llevan más de siete años sufriendo este hostigamiento. Estas denuncias han coincidido con el estreno de la serie 'Mi reno de peluche', que también relata una situación de acoso extrema que guarda paralelismos con la que supuestamente habría protagonizado Rebeca García.

Vuelvo nuevamente, ahora sin el candado en esta red social (que tengo años puesto por miedo y protección a mi misma). Para denunciar a Rebeca García. Quien me ha acosado por más de 7 años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

Esta admite que una amiga suya tuvo que irse del país a causa del comportamiento de García hacia ella. El caso de @cocoaguirre se vuelve más impactante tal según va mostrando pruebas gráficas que muestran la actitud de su acosadora.

Videos de Rebeca cuando entró en mi edificio y se montó en el capó y techo de mi carro: pic.twitter.com/vczC7Me3bc — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

La decisión de contar su historia en redes viene motivada por la intención de que se les escuche, ya que como ellas mismas alegan, la policía hace oídos sordos ante las denuncias o acusaciones contra García. A raíz del eco que estos testimonios han tenido, el Ministerio Público venezolano presentó una orden de captura contra los hermanos García, quienes han sido denunciados por acoso a mujeres y niños en la localidad de El Hatillo.

Su hermano implicado

Según sostienen medios de comunicación latinoamericanos, el hermano de García también estaría implicado. Distintos usuarios de las redes sociales han denunciado también haber sido víctimas de acoso, solo que, en esta ocasión, las personas que manifiestan los hechos son hombres menores de edad.

Un usuario de X (antes twitter) acusaba a Francisco García de acosar a menores y realizarles fotografías para luego publicarlas en su redes sociales.