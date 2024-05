Ábalos afirma que no hizo seguimiento de ninguna compra de material sanitario en pandemia

El exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos ha afirmado que no hizo seguimiento de ninguna compra de material sanitario durante la pandemia y ha incidido en que la gestión de todas las adquisiciones de material las hacía el subsesecretario Jesús Manuel Gómez García, actualmente en el cargo desde 2018.

Ábalos comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que ha afirmado que su entonces asesor Koldo García no formaba parte del equipo de seguimiento, y en la que ha dicho que "puedo confiar en la justicia, no por las virtudes que pueda tener, sino porque ya no tengo en quién confiar".

El exministro, expulsado del grupo socialista, ha recalcado, ante una gran expectación mediática, que se está realizando un juicio paralelo y que el "principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana".

Ha señalado que confió en su subsecretario que era con quien despachaba y a quien le encargó la gestión de todos los contratos: "Fue quien derivó todas las contrataciones", ha dicho tras negar que tuviera conocimiento de las compras con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en la trama del caso Koldo.

"Estaba satisfecho de toda esa gestión, porque permitió tener material, y a un precio sensiblemente inferior", ha recalcado el exministro tras aseverar que "aunque se flexibilizaron las contrataciones no se hicieron al margen de la ley".

Recurrirá ante el PSOE su suspensión de militancia

Además, ha confirmado este lunes su intención de recurrir ante el PSOE su suspensión de militancia del partido de la que, a su juicio, no existe ningún precedente similar, y ha admitido que ya sólo confía "en la Justicia".

Ábalos fue suspendido de militancia a finales del pasado mes de febrero, tras el estallido del caso sobre la presunta trama de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en plena pandemia en la que está investigado su exasesor Koldo García Izaguirre.

Dos meses después, Ábalos, que ahora está en el Grupo Mixto del Congreso, ha reconocido que aún no ha recurrido la decisión del partido, pero que mantiene su intención de hacerlo porque "no está nada de acuerdo".

"Lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de Organización de mi partido y esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las posibilidades, pero a mí a estas alturas solamente me queda defender pocas cosas, pero muy importantes: la democracia, la justicia y los Derechos Humanos", ha expuesto.

A su juicio, estos dos principios han estado "totalmente ausentes" en este proceso. "De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado", ha deslizado, denunciando que la comisión de investigación del Senado es "un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia y donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana".

"Uno de los bulos mejor instalados"

También ha sido preguntado por la polémica protagonizada junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. A lo que ha afirmado que se trata de "uno de los bulos mejor instalados" que recogiera o entregara maletas cuando aterrizó en Barajas en enero de 2020, y que él cumplió con éxito la "misión diplomática" de que ella no entrara en España.

A preguntas de Ángel Pelayo, senador de Vox, Ábalos ha insistido en que "no existieron las maletas", más allá de las del equipamiento personal de los representantes venezolanos que acudían a Fitur, entre ellos el ministro de Turismo.

"Introduzcan 40 maletas en ese avión y miren a ver si caben", ha apuntado Ábalos tras recordar que fueron publicados fotogramas de aquella aeronave, de reducido tamaño, así como se ha burlado de las publicaciones periodísticas que "en un alarde de imaginación" indicaban que estaban llenas de oro, cocaína o dólares.

También ha lamentado que se ponga "en cuestión" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado que las denuncias sobre la estancia de Delcy Rodríguez unas horas en el aeropuerto madrileño en enero de 2020 han sido archivadas, por un juzgado de instrucción, la Audiencia de Madrid, el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Justicia europea, por lo que, ha ironizado, la única instancia que debe quedar sería "el tribunal de dios".

Ha explicado que fue a Barajas en una "misión diplomática" porque la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, estaba de viaje y que estuvo en contacto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que en aquellas horas siguió en todo momento las indicaciones del comisario de policía del aeropuerto: "No hice nada que no me dijo el comisario que hiciera".

Su único propósito, ha descrito, era asegurarse de que Delcy Rodríguez no entrara en España, porque lo tenía prohibido y supieron que estaba en el pasaje de ese avión, y ese cometido lo cumplió con éxito.

Le llevó al aeropuerto su asesor Koldo García porque era más rápido que movilizar el coche oficial y al empresario Víctor de Aldama, cuya empresa tenía relaciones con Venezuela, porque las tenía "con tirios y troyanos", y le vio en el aparcamiento de la terminal, pero sin reunirse con él, con quien no tenía "ninguna relación personal".

Ábalos ha aseverado que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su encuentro con Delcy Rodríguez, y del resultado exitoso.