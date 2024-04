Feijóo activa al PP de cara a la triple cita electoral y llama a "no caer en provocaciones"

Alberto Núñez Feijóo está de aniversario. Fue el 2 de abril de 2021 cuando el entonces presidente de la Xunta cogió en Sevilla el testigo del PP de las manos de un defenestrado Pablo Casado, decidido a coser las costuras del partido, a engrosar su poder territorial y a poner rumbo a la Moncloa. Dos años después ha podido cumplir dos de esos tres objetivos. La Presidencia del Gobierno, de momento, se le resiste. "Cuando empecé gobernábamos Feijóo y cuatro más. Ahora lo hacéis casi todos, pero no Feijóo", ironizó este martes el líder de los populares ante tres de esos presidentes autonómicos del PP -el de Galicia; el de Castilla y León y la de la Comunidad de Madrid-a los que reunió junto con la plana mayor del partido en la Junta Directiva Nacional.

Una cita a la que faltaron la mayoría de los barones territoriales por problemas de agenda y que el dirigente gallego aprovechó para espolear a los suyos de cara al próximo ciclo electoral que se avecina con las vascas, catalanas y europeas y que tendrán como telón de fondo la ley de amnistía y el 'caso Koldo'. Tres procesos electorales concentrados en apenas mes y medio pero en el que las perspectivas del partido conservador son positivas, sobre todo en el caso de los europeas, que se plantean como un plebiscito contra Pedro Sánchez y con el que los populares confían en darle la puntilla. "Hace dos años os pedí reflotar el PP y entre todos lo hemos conseguido", les dijo Feijóo a sus dirigentes. Ahora cree que tienen la oportunidad de "reflotar también España tras el peor Gobierno de la historia de la democracia" y de convertirse "una de las dos delegaciones más importantes del PPE en el Parlamento Europeo".

A pesar de que el aire demoscópico es favorable, el presidente del PP no aspira a ganar ni en el País Vasco ni en Cataluña, ni mucho menos a lograr la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia pero tampoco cree que deban ponerse un techo electoral. En su opinión, los objetivos ante los comicios que están por venir están claros. En Euskadi, donde la campaña se inicia este viernes, el PP debe reunir a "todos los que están desencantados con la política vasca". Es decir, a los votantes de PNV que están "hartos" de que sus votos sirvan para "apuntalar las políticas económicas de Podemos"; a los del PSOE, que añoran al partido "que defendía la igualdad y la Constitución" y a todos aquellos que necesitan "una alternativa política y moral a EH Bildu".

En el caso de Cataluña, la hoja de ruta a seguir es también clara. El partido conservador debe contraponerse al PSC y ofrecerse como la alternativa a los catalanes "hastiados con la deriva a ninguna parte" del proceso independentista. Esa alternativa está encabezada por Alejandro Fernández, presente ayer en la sede de Génova, y al que el líder nacional, cerrado el capítulo de sus desaveniencias, elogió por haber "consagrado" su carrera contra el 'procés' y en defensa de la Constitución. Además de avisar de que, a diferencia de los socialistas, "ningún voto del PP catalán servirá para la independencia".

"No nos callarán"

Ante esos retos, Feijóo llamó a sus dirigentes a apretar filas y "no distraerse" ni "caer en provocaciones" para "no permitir que esparzan a nadie su suciedad con más suciedad" en plena cascada de informaciones sobre el 'caso Koldo' y con una campaña de acoso y derribo por parte del PSOE y sus socios contra Isabel Díaz Ayuso o contra Jorge Azcón o Alfonso Fernández Mañueco por su ofensiva contra las leyes de memoria histórica. También mandó un aviso al Ejecutivo y a Ferraz dejando claro que, "por mucho que lo intenten, quienes llevan doce meses entre el tito Berni y el tito Koldo no nos van a callar" por una trama de corrupción, recalcó, que salpica ya a "la mitad del Gobierno, la y a la mitad del PSOE y quién sabe a qué parte de la Moncloa".

Génova atribuye estos ataques a que los socialistas buscan así "tapar" la ley de amnistía que supone un "ataque masivo al Estado de Derecho" y la trama corrupta por el cobro de mordidas con epicentro en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Pero los populares no dejarán de confrontar al Ejecutivo y al PSOE por estos dos asuntos y avisan de que se volverán a echar a la calle. "Es nuestra obligación recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el Gobierno y con la que se mantiene", remachó el líder del PP. De momento, no hay fecha para retomar esas movilizaciones.