El juez archiva la investigación a Oltra por el caso de abusos cometidos por su exmarido

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado este martes el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra -por la que dimitió en 2022- y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido.

En un auto de 96 folios, al que ha tenido acceso EFE, el instructor, Vicente Ríos, señala que "no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados" en relación al caso de su exmarido, Luis Ramírez, en prisión por abusos a una menor tutelada por la Generalitat.

El auto añade que "todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo" al ser practicadas todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados y por los que Oltra, exdirigente de Compromís, dejó su cargo como número dos del entonces Consell presidido por Ximo Puig.

Aunque la resolución no es firme, y puede ser recurrida, el instructor es tajante: "Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno".

Errejón: "¿Cómo se resarce ahora? Ese daño (político) está hecho"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido este martes reflexionar sobre el "daño político" sufrido por la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, que dimitió de su cargo al ser objeto de una investigación judicial sobre los abusos de su exmarido que acaba de ser archivada.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa judicial abierta contra Oltra y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido.

Preguntado por este asunto en una rueda de prensa, Errejón ha mandado un "abrazo muy fuerte" a la política de Compromís (partido integrado en Sumar en el Congreso) que, según ha dicho, tuvo que vivir una circunstancia "extraordinariamente difícil" tras su investigación, afrontándola "con mucha dignidad".

Además, ha asegurado que el objetivo de esa investigación contra Oltra no fue penal sino político, y ha pedido hacer una reflexión sobre el "daño político" sufrido. "¿Cómo se resarce ahora? Ese daño (político) está hecho, por eso es muy importante ser cuidadoso en estos casos", ha añadido.

Oltra renunció a su cargo de vicepresidenta, consellera y portavoz del Gobierno valenciano, así como a su escaño de diputada de Compromís, en 2022, tras la imputación judicial por la actuación de su conselleria en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido.