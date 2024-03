Ordenan que declaren los forenses que dudaron de que la tía de Luis Lorenzo muriese envenenada

La Audiencia de Madrid ha ordenado que la jueza que investiga la muerte de la tía política del actor Luis Lorenzo que tome declaración a los forenses que elaboraron un informe en el que expusieron que no había datos objetivos de que el fallecimiento se debiera a una intoxicación por cadmio y manganeso, lo que contradecía el primer informe de autopsia, que hablaba de un posible envenenamiento homicida.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la audiencia madrileña estima el recurso que interpuso el letrado de la familia de la fallecida, Jaime Sanz de Bremond, contra de la decisión de la jueza de no escuchar a los forenses que hicieron dos informes sobre la autopsia practicada a María Isabel Suárez tras su muerte el 28 de junio de 2021, uno de ellos elaborado el 23 de junio de 2023 y el otro el 1 de septiembre de ese año.

Recientemente transcendió que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) propuso juzgar al actor Luis Lorenzo, a su pareja Arancha Suárez Palomino y a una cuidadora por "aislar" a la fallecida -tía de Arancha- para quedarse con su dinero, sin hacer mención expresa al presunto delito de homicidio por el que se abrió la causa.

El juzgado solicitó en abril de 2023 un informe aclaratorio de la autopsia, elaborado por dos forenses, en el que además se estudiaban los informes médicos de la fallecida y los informes toxicológicos. Este informe se completó con otro varios meses después. En el informe de junio de 2023 los forenses concluyeron que "no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso", en contra de lo que afirmaba el informe inicial de la autopsia -que apuntaba a un posible envenenamiento de "etiología homicida"- y sostuvieron que la falta de más datos impide determinar la causa del fallecimiento.

Ahora la audiencia acepta la petición de la acusación particular de que declaren esos profesionales para saber si ratifican sus informes, o bien "aclararan, ampliaran o modificaran los mismos". En el auto, contra el que no cabe recurso, los magistrados explican que no comparten la decisión del juzgado de no haberlos citado, ya que "siendo uno de los hechos objeto de instrucción las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de María Isabel, así como si los fármacos que se le suministraron pudieron acelerar el deterioro de sus facultades, debiera haberse sometido a la oportuna contradicción de las partes para la debida instrucción de la causa, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva".

Los mismos magistrados, en otro auto, han desestimado la petición de Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino de que se archive la causa contra ellos, como determinó la jueza del caso en octubre de 2023. La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver los recursos interpuestos por la acusación particular y por la defensa contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) de proponer juzgar a los tres investigados por "aislar" a la fallecida para quedarse con su dinero.

La magistrada dictó un auto el pasado mes de noviembre en el que transformaba las diligencias abiertas contra los tres en un procedimiento abreviado y señalaba que "la causa exacta de la muerte" de la tía política de Lorenzo "no se pudo determinar debido a los escasos estudios realizados", si bien apreciaba "indicios de criminalidad", sin determinar los delitos por los que deberían ser juzgados.

María Isabel Suárez murió el 28 de junio de 2021, a los 85 años, en la casa del actor y de su mujer, en Rivas Vaciamadrid, en un momento en el que era atendida por una cuidadora, y sus familiares de Asturias sospecharon de las circunstancias de la muerte y solicitaron una autopsia.