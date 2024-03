"¡Vergüenza!", la ministra de Igualdad estalla contra el PP tras sus acusaciones sobre Begoña Gómez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha estallado este miércoles en el pleno del Congreso al escuchar las duras acusaciones del PP a la mujer del presidente del Gobierno durante una pregunta sobre feminismo: "¡Vergüenza!, ¡vergüenza!, ¡vergüenza!"

"No se puede, no se puede, no se puede. ¡Vergüenza mezclarlo todo! El negacionismo mata", ha manifestado la ministra alzando la voz en el pleno, donde ha acusado al PP de "machista reaccionario" y le ha recordado que en las últimas 48 horas dos mujeres y dos niños han sido asesinados en crímenes machistas.

La ministra respondía al portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Jaime de los Santos, quien le había preguntado por la creciente desafección de los jóvenes con el movimiento feminista.

Tras criticar al PSOE por las excarcelaciones de la ley del solo sé es sí y por las menores tuteladas agredidas sexualmente en Baleares, De Santos ha centrado su intervención en la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Pero no la ha citado por su nombre en ningún momento. En su intervención Begoña Gómez se ha convertido en "la cónyuge", "la mujer del presidente del Gobierno" o "la señora mujer del presidente".

Ha cargado contra ella por ser "la única mujer de España que es diferente a todos los demás", porque nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública sin ser "ni catedrática, ni doctora ni licenciada"; por estar protegida por las fuerzas de seguridad "a las que luego abandonan"; y por veranear esta Semana Santa "en un palacio patrimonio de todos pagado por todos".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al Partido Popular de ser "cómplices" del negacionismo del machismo. "El negacionismo mata y ustedes son cómplices; llevamos 48 horas terribles de violencia de género y violencia machista", ha exclamado.

"La señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción", ha afirmado. Tras estas palabras ha llegado el estallido de la ministra de Igualdad, Ana Redondo: "¡Qué terrible falta de respeto por la igualdad!, ¡terrible falta de respeto hacia las mujeres!, ¡qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí!".

Redondo ha censurado la intervención del diputado y ha instado a su partido a romper lazos con el negacionismo de la violencia machista: "el negacionismo mata y ustedes son cómplices"

Tras el rifirrafe y ante el ruido en el hemiciclo , la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se ha vito obligada a tomar la palabra para pedir "una reflexión"; "los ciudadanos a los que servimos no se merecen esto, un poco de decoro a la cámara parlamentaria", ha manifestado.