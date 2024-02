Alfonso Guerra: "El percal no está para muchas reformas en la Constitución"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, el exministro Rodolfo Martín Villa y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra han defendido este martes en Cáceres la vigencia de la Constitución, y aunque el exvicepresidente cree que habría que hacer algunas reformas ha opinado que "el percal no está para muchos cambios".

"Habría que hacer algunas reformas en la Constitución, pero no de la Constitución", ha indicado durante la charla-coloquio "La Transición española. Un ejemplo de convivencia entre españoles", organizada por la Universidad de Extremadura (UEX), con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Derecho.

Guerra ha manifestado que la Constitución "resiste y va a resistir muchos años" y ha calificado de "falsedades" que hubiese un pacto de silencio, que se desmovilizara a la clase trabajadora o que la amnistía fuese una imposición de la derecha a la izquierda.

A su juicio, "son tres falsedades que han circulado por ahí que reflejan un ataque directo a la Constitución" y ha indicado que se necesita "una renovación de la élite política", ya que "cada uno está a lo suyo" y ahora "hay gobernar con quien sea para evitar que otros gobiernen".

"Hacer política no es conseguir que no gobiernen otros. Si tu objetivo es ese y no se quiere la alternancia, entonces es que esa persona no es democrática”, ha dicho.

Guerra ha subrayado que se siente muy orgulloso de que esta constitución "sea rígida” y ha matizado que "no es lo mismo reformar la constitución que hacer reformas en la constitución", y que él es más partidario de lo segundo, y también ha dicho que no cree que un parlamento fragmentado sea mejor que el bipartidismo.

"A mí me da igual que me llamen lo que quieran, yo tengo mis convicciones firmes. Y en este país hay políticos que cambian por conveniencia, no por convicción", ha concluido.

Por su parte, Ibarra ha manifestado que la “desafección que existe en la ciudadanía no es culpa de la Constitución, sino de los políticos”, y también ha defendido que no ha perdido vigencia, con un país que tiene "una democracia consolidada, de las 20 mejores del mundo".

Para Martín Villa, el primer gobierno que se constituyó tras la muerte de Franco “no fue democrático sino constituido conforme a las reglas del franquismo” y ha añadido que se estaba procurando un avance social importante, y lo que pretenden algunos "no es una reforma, sino cargarse la Constitución”.

Precisamente la participación de Martín Villa, ha congregado a medio centenar de personas a la entrada del Museo Helga de Alvear, donde se ha celebrado la charla, al grito de “Martín Villa asesino”.