El PP agudiza la ofensiva contra Marlaska por Barbate en las Cortes y la calle

El PP redobla la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de la polémica tras la tragedia en Barbate en la que dos guardia civiles fallecieron arrollados por una narcolancha y tras la que Alberto Núñez Feijóo ha exigido su dimisión. En puertas de las elecciones gallegas, el partido que lidera Feijóo ha afeado al Ejecutivo que seis días después de la tragedia ni el presidente del Gobierno ni el propio ministro se hayan trasladado al municipio gaditano, cuando Sánchez por el contrario "sí ha tenido tiempo para asistir a los Premios Goya y a un desfile de moda".

Por un lado, la ofensiva de los populares se extenderá a las Cortes, donde según fuentes del partido, el PP registrará una serie de preguntas para "aclarar", en sus propias palabras, "el asesinato" de los dos agentes. Los populares solicitan todo el expediente, incluyendo los informes técnicos que justificaron la disolución del OCON Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico), el grupo de élite de la Guardia Civil que operaba en la zona.

Entre otras cuestiones quiere saber si el Gobierno conocía el informe de la Fiscalía que advertía de un descenso de las incautaciones de droga en la provincia de Cádiz en 2022 a raíz de la desaparición de esta unidad y si esa decisión fue utilizada "como moneda de cambio" por el Gobierno español para que Marruecos colaborara más activamente en la ordenación del flujo migratorio en aguas del Estrecho.

También ha solicitado la comparecencia del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores Cueto, peticiones que se suman a la reprobación que aprobará el Senado el miércoles -los de Feijóo tienen mayoría absoluta- y a la que plantee el Grupo Popular en el Congreso en el próximo pleno.

Más allá del Parlamento, el PP también participará en las concentraciones convocadas para este viernes frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Si bien será la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, la que encabece la representación del partido en estos actos, la vicesecretaria, Carmen Fúnez , ha instado por carta a los representantes de su partido en las comunidades autónomas y ayuntamientos a "no solo rendir tributo a los agentes asesinados", sino también a sumarse a "las reivindicaciones para mejorar sus condiciones".

El ministro del Interior, uno de los cinco integrantes que sobreviven a los sucesivos cambios de Gobierno desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, volvió a recibir tras el trágico suceso numerosas peticiones de dimisión tanto de partidos políticos como de asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que le acusan de haber abandonado a su suerte a las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar.

"Sería ingenuo pensar que este viernes cuando nos concentremos junto a los agentes que velan por nuestra seguridad y que ponen en riesgo sus vidas cada día, el ministro Marlaska habrá dejado de serlo. Su dimisión es una urgencia de país", señala Fúnez en la misiva, al tiempo que critica al titular de Interior por ser "más conocido por sus escándalos y por su nefasta gestión que por sus logros y méritos".

Pero las críticas del PP se extienden al PSOE y al Ejecutivo. A los socialistas les achaca haberse negado a promover minutos de silencio en algunas instituciones o achacar la tragedia a que había una "tormenta", como señaló Patxi López. Y al Gobierno de "tratar impedir a los guardias civiles mostrar sus condolencias y su dolor con el uniforme".

A cuatro días de las elecciones gallegas y después de que desde las filas socialistas se insista en que la alternancia política es posible, aunque esté liderada por el BNG, el PP se ha lanzado a captar el voto de los gallegos que no se sienten independentistas y del votante moderado del PSOE. Critica que un partido con 140 años de historia se haya rendido al independentismo y apela a proteger la Xunta de la inestabilidad de la política española. "El PSOE plantea regalar sus votos al BNG, una formación que aspira a eliminar el castellano de las aulas en Galicia y a plantear un 'procés' a la gallega, señalan fuentes del PP. "Esto ya no es una pelea electoral de bloques: es España sí o España no", añaden.