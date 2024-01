Junts amenaza con inclumplir el pacto de investidura si no hay una "amnistía integral"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este miércoles al PSOE que si no se aprueba una ley de amnistía "integral" que se aplique de manera "inmediata" estaría incumpliendo el pacto para la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en declaraciones a RAC1 el día después de que los siete diputados de JxCat votasen en contra de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, lo que retrasa su tramitación, ya que el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.

Según ha dicho Turull, el pacto con el PSOE para la investidura era "para resolver el conflicto político" entre Cataluña y España: "La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", ha expresado.

"No había vías de agua, pero las han abierto a martillazos y ahora las tenemos que blindar", ha ilustrado Turull sobre la ley que se votó ayer y que, según el secretario general de Junts, todavía hay margen para reforzar en comisión.

Para JxCat, la ley de amnistía debe cubrir "a todos los represaliados" del proceso soberanista, desde las causas del 1-O hasta los CDR de la operación Judas o el "caso Volhov".

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha señalado que la ley de amnistía debe ser una ley que proteja "del mal uso que hace la cúpula judicial española" de las normas.

"Todos estamos expuestos a esta arbitrariedad de la cúpula judicial española y por eso pedimos al Gobierno que ejerza la autoridad que tiene ante estos hechos que son inaceptables", ha asegurado en declaraciones a TV3.

Nogueras también ha lanzado un dardo a los que han criticado a JxCat por votar 'no' ayer a la norma en el Congreso: "Los que nos riñen y tienen tanta prisa han tenido cuatro años para hacer la ley de amnistía. Y hasta que Junts no apareció en la ecuación, la amnistía no se puso encima de la mesa", ha señalado.

Montero dice que margen para negociar "tiene que haber siempre"



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que "margen para negociar tiene que haber siempre", al ser preguntada si habrá o no cambios en la proposición de ley de amnistía que, tras el voto en contra de Junts, no ha sido aprobada y ha vuelto a la Comisión de Justicia del Congreso.

"Yo diría que margen para negociar tiene que haber siempre. Quiero decir que, por supuesto, cuando transcurre tiempo y hay una voluntad clara de diálogo por ambas partes, pues siempre hay condiciones para poder seguir incorporando cuestiones que, como siempre dijimos, tenían que ver con mejoras técnicas", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Eso sí, Montero ha querido subrayar que el texto legal que se votó ayer en el Congreso ya está "pactado" hasta en cuatro ocasiones, por lo que ha dicho que confía en que Junts acabe apoyándolo, ya que cuenta con el apoyo del resto de socios de investidura y porque "claramente es beneficioso" para que la situación en Cataluña continúe en el cauce institucional, ha incidido.