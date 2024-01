El PSOE se abre a negociar con Junts otros temas para salvar el decreto ley 'omnibus'

El PSOE promete negociar con Junts "hasta el último minuto" para salvar el decreto ley 'omnibus' que se vota este miércoles, incluso aceptaría hablar de otros temas, pero ya adelanta que no tocará el artículo de las cuestiones prejudiciales que los independentistas rechazan y descarta retirar el decreto ley para evitar una derrota.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado en rueda de prensa que su partido presenta medidas para mejorar la vida de los ciudadanos y se ha preguntado "para qué están" los que ya anuncian el voto en contra, como Junts y el PP.

Cerdán ha prometido "negociar hasta el último minuto" con Junts y con los que se quieran sumar a la mayoría y admite que se puede hablar de otros asuntos, incluso ajenos a los decretos leyes que se van a votar, pero no ha adelantado asuntos: "Son muchas las referencias de las que se hablan, pero cuando se llegue a un acuerdo, se harán públicos", se ha limitado a decir.

Eso sí, adelanta que no va a cambiar el artículo de las cuestiones prejudiciales que Junts rechaza al interpretar que pone en riesgo la amnistía. "No hay nada que cambiar en lo relativo a las cuestiones prejudiciales", ha zanjado Cerdán, recordando que es una medida reclamada por Bruselas.

Lo que el PSOE descarta es que el Gobierno retire los decretos en el último momento para evitar una derrota parlamentaria y ha subrayado que las normas se someterán a votación este miércoles y que quienes voten en contra serán los que deban explicarse.

Aunque ha sido cuestionado en varias ocasione sobre qué asuntos puede negociar con Junts, Cerdán no ha dado pistas y se ha limitado a señalar que verán qué propuestas les hacen ellos para fijar su posición.

Cosas del día a día

Sin embargo, sobre lo que se puede conceder a Junts para atraerles al 'sí', fuentes socialistas señalan que se va a circunscribir al marco de los que se está negociando, las cosas del comer y del día a día, según indican. Además apuntan que su idea es que se pueda añadir algún punto a lo que ya está dentro del decreto pero no contemplan quitar nada.

Además, Santos Cerdán ha pedido a quienes se oponen a convalidar los decretos que expliquen con qué medidas en concreto no están de acuerdo y qué es exactamente lo que "les molesta" y ha reclamado "responsabilidad" con los ciudadanos a las fuerzas políticas que están en contra.

"No se trata de intentar perjudicar a este partido (PSOE) si votan en contra, no es el momento de cortoplacismos", ha advertido, antes de lanzar un llamamiento a estos partidos para que reconsideren su posición. "Tienen la oportunidad de mirar con actitud positiva y amplitud de miras", ha señalado.

El número tres del PSOE también ha dejado claro que no van a retirar el decreto ante la falta de apoyos, tal como le está pidiendo Junts, y subraya que los que se opongan tendrán que explicárselo a los ciudadanos. "¿Qué excusas van a dar a la gente?", cuestiona.

Así, advierte que en caso de no llegar a un acuerdo, los que voten 'no' tendrán que explicar en el pleno de esta semana por qué no quieren que las pensiones se revaloricen un 3,8%, entre otras medidas que recoge el decreto.