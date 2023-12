Un joven rescata a un octogenario que cayó con su coche al mar en La Coruña

Dotación de bombeiros do Consorcio Contra Incendios e Salvamento de A Coruña con base en Boiro xunto Policía Local de Rianxo, Protección Civil Rianxo Perfil Oficial e 061 en Rianxo en caída de vehículo ao mar con persoa no interior. Menos mal que un rapaz foi quen de sacalo do pic.twitter.com/ttNj66PKUH