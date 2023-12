Los dueños de este número de la Lotería de Navidad 2023 no lo podrán cobrar aunque salga premiado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad este 22 de diciembre de 2023 está repartiendo ilusión y dinero por toda España. En la mayoría de casas y oficinas están siguiendo en directo el sorteo de Lotería esperando que salga 'El Gordo', pero, la ilusión de algunas personas se puede truncar porque hay un número específico que no se va a poder cobrar aunque salga premiado.

Todas aquellas personas que hayan adquirido el 30742 fuera del bar La Barrika o de su administración en Navalmoral de la Mara (en Cáceres), no podrán cobrarlo. El propietario de este establecimiento sufrió un robo el pasado 16 de noviembre, llevándose los ladrones la máquina de loterías. Por tanto, todos los décimos fueron robados, por lo que no se podrán cobrar aunque resulten premiado, ya que la administración no realizará el pago (ni el banco).

Así que, se trata de una gran mala suerte para los que habían comprado legalmente el número y todavía más si sale premiado.

Décimos robados en Cáceres

Tal como comunicó en Facebook el propietario del local que ha sufrido el robo de los décimos, en la denuncia registrada no solo aparece el número de los boletos robados, sino también la serie y la fracción, por lo que serán perfectamente identificables y "se impedirá su cobro". Así lo expresaba en un mensaje a través de esta red social.

"Pongo en conocimiento de todos los clientes y amigos de mi casa de que el día 16 de noviembre a las 2:00 AM hubo un robo en mi casa en el que en dos minutos rompieron la centralita de la alarma y se llevaron la máquina expendedora de lotería de Navidad", explicaba el dueño del bar.

Por tanto, todas las personas que compraron el número 30742 fuera de la administración o del establecimiento La Barrika, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), deben saber que no recibirán ningún dinero por el aunque resultara premiado.

