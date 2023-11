Pablo de Lora: "La amnistía es una forma detestable de corrupción política"

Según usted, los partidos no pueden permitirse no ser populistas, es decir, "asumir, defender y aplicar una política para adultos". Habla también de un estado parvulario. ¿Realmente cree que nos tratan como a niños desvalidos?Sí, en muchas ocasiones esto es evidente. Fijémonos, por poner un ejemplo entre muchos, en las promesas relativas al sistema de pensiones.

El político y jurista Ignasi Guardans se preguntó si existe algún argumento jurídico y político sólido que explique por qué no se puede amnistiar a quienes provoquen desórdenes públicos o desacatos. ¿Existe?No, tal y como yo mismo he tratado de explicar: con esta medida, la autoridad del Derecho, esto es, las razones para obedecerlo que no sean solo las basadas en el miedo o la coacción, queda dinamitada.

Los letrados del Congreso están a favor de tramitar la amnistía "porque no es un indulto general". ¿Está de acuerdo? ¿Cree que los ciudadanos (y los políticos) comprenden la diferencia entre amnistía e indulto?Soy partidario de que se tramite prácticamente todo, incluso lo que pudiera aparecer como flagrantemente inconstitucional, y que, después, cada palo aguante su vela y que los ciudadanos podamos comprobar quiénes y cómo mantienen su compromiso y lealtad con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y que, por supuesto, actúe el Tribunal Constitucional en la última instancia que le corresponde. Y no, los ciudadanos, muchos, han sido deliberadamente confundidos por muchos de los que representan la posición favorable a la amnistía. Esgrimiendo, por ejemplo, un indulto masivo de un anterior gobierno presidido por Aznar, que no fue una amnistía y que también me parece criticable.