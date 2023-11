El acuerdo entre PSOE y PNV contempla también competencias para Navarra

El acuerdo suscrito entre el PSOE y EAJ-PNV ha marcado un nuevo hito al enfocarse en dos áreas clave: la ampliación del autogobierno en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el desarrollo de competencias específicas en Navarra. Este pacto, sin precedentes, aborda varios aspectos, desde la seguridad hasta la fiscalidad, pasando por la cultura y la participación en ámbitos europeos.

Uno de los aspectos más llamativos es que se haya incluido a Navarra en el pacto. De hecho, en esta comunidad se prevé que Navarra tenga en seis meses la competencia en I+D+I y las becas.

También se contempla la asignación de cien millones de euros para la adaptación del euskera a la era digital.

Igualmente, se contempla que Navarra tenga la posibilidad de acordar con el Estado los incrementos retributivos máximos globales de los empleados públicos y la tasa de reposición de las OPES, además de aspectos relativos al Convenio Económico entre la Comunidad foral y el Estado.

El PNV ha acordado que las comisiones mixtas del Convenio Económico Navarra-Estado y del Concierto Vasco Euskadi-Estado, integradas por ambas administraciones, puedan consensuar "las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios", y puedan pactar "los máximos globales" del "incremento de la masa retributiva delos empleados públicos", según señala el acuerdo.

El pacto sostiene también que los parlamentos navarro y vasco trasladarán este acuerdo a sus correspondientes normas de empleo público.

Ortuzar ha explicado que se crea una comisión para que cada seis meses haga un seguimiento de los cumplimientos de estos acuerdos. "No es que no me fíe del presidente, pero por si esa palabra no se cumpliera...", ha dicho.

"Los acuerdos que se alcancen entre ambos partidos deberán responder a las demandas mayoritarias del Parlamento vasco", ha precisado el presidente del PNV, que ha explicitado que la comisión mixta del concierto vasco tendrá las bases para fijar las de reposición en las ofertas públicas de empleo, así como los máximos globales de la masa retributiva de los empleados públicos.