Feijóo insta a Sánchez a elecciones el 14 de enero para votar si España quiere amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al secretario general del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a que se puedan convocar nuevas elecciones generales el 14 de enero, para que los españoles decidan si quieren una amnistía para los encausados del procès.

Después de que el líder del PP haya mantenido una reunión de algo más de una hora con Sánchez, Feijoó le ha retado a que el 14 de enero "todos los españoles decidan en libertad", para que los españoles conozcan de antemano lo que se "vota" y las intenciones del presidente del Gobierno en funciones.

"La única solución es consultar a los españoles en unas elecciones", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras recordar a Sánchez que así debe ser "si tan seguro está de que la fórmula para mejorar la convivencia en Cataluña es una ley de amnistía"

"Si tan seguro está de su cambio de opinión en favor de una amnistía que lo consulte a los españoles", ha reiterado tras incidir en que "no tiene consentimiento para aprobar ninguna amnistía".

Feijóo, que ha señalado que ve a Sánchez "seguro de que será presidente" del Gobierno, ha recalcado que esa ley es "absolutamente recurrible" y esperarán a ver el texto para hacer la orientación del recurso.

"Es una involución democrática y un fraude electoral masivo...la amnistía no cabe en la Constitución, igual que no cabe un indulto general", ha incidido tras señalar que Sánchez "no tiene límites para conseguir su fin".

"Es mucho mejor quedarse a las puertas del Gobierno que hacerlo así", ha dicho Feijóo, que ha hecho saber a Sánchez que le replicará durante el próximo debate de investidura y "no caeré en el desprecio que han caído conmigo".

El presidente del PP también le ha pedido "honestidad" para que diga si quiere o no la igualdad de los españoles, para que "vaya de cara y pregunte a los españoles lo que no les ha preguntado" el 23 de julio.

"Sí o no...yo le he dado un rotundo sí. Los españoles tenemos que ser iguales ante la ley y nadie ni mucho menos un político puede estar por encima de la ley", ha reiterado.

Feijóo ha vuelto a indicar que la alternativa al independentismo son los acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos políticos, y cree que "siempre hay alguna posibilidad de avanzar entre el primer y el segundo partido político de España".

El dirigente del PP le ha reprochado a Sánchez que una ley de amnistía suponga "relanzar" el proceso independentista.

"Que le pida un acuerdo directo a la mayoría de los españoles en las urnas. Que le pida autorización a los españoles en las urnas para hacer lo que parece que va a hacer, que es incumplir la palabra dada, quebrar el principio de igualdad, asumir que España tiene unas leyes injustas y asumir que el Estado debe de pedir perdón a los que han declarado la independencia de Cataluña", ha puntualizado.