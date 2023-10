Secuestran su bolsa de la compra y deja este mensaje a sus vecinos: "Si espera cobrar un rescate le aviso que no tengo dinero"

En la mayoría de las comunidades de vecinos las conversaciones no suelen trascender más allá de un “hola” o “adiós” cuando las personas que conviven bajo el mismo bloque coinciden en el mismo espacio-tiempo. Aunque es cierto que, en ocasiones, la comunicación entre residentes se extiende más allá de los encontronazos casuales y verbales y los vecinos protagonizan auténticas tramas sirviéndose, normalmente, de un elemento común: el ascensor.

“No sé quien es usted, ni se lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso que no tengo dinero”. Así empieza una de las notificaciones que ha sorprendido a los vecinos de un edificio de Salamanca y que ya se ha hecho viral en Internet. ¿El motivo? El “secuestro” de una bolsa de la compra. Y como si de un verdadero rapto se tratase, no ha dudado en intentar dar con el autor de los hechos. Según se puede leer en la nota, el vecino del 6º C reclama que su compra fue “secuestrada” en el interior del ascensor y que, aunque no tiene dinero para rescatarla, cuenta con una serie de “habilidades concretas” para hacerse con ella.

“Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor ayer martes por la tarde, en las próximas 24 horas todo quedará zanjado, no le buscaré ni le perseguiré”, advierte. “Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le denunciaré”, amenaza el inquilino, inmerso en lo que podría considerarse el hilo principal de una película de ficción o de un capítulo de ‘La que se avecina’.

Mientras tanto en Salamanca… pic.twitter.com/WDdYkr1XJS — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) October 4, 2023

Para dejar claras sus intenciones, el vecino ha acompañado el mensaje de una imagen del británico Liam Neeson en ‘La Venganza’ donde se mete en el papel de un señor cuya misión principal es ajustar cuentas pendientes.

Aunque por el momento nadie sabe si esta persona habrá logrado identificar el amigo, cientos de usuarios de X están expectantes por conocer el desenlace de la historia y muchos piden, incluso, una “segunda parte” de esta aventura.