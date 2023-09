Los 'youtubers' residentes en Andorra no deberán demostrar nivel de catalán para renovar su primer permiso 

El gobierno andorrano impulsará una nueva ley de lengua oficial que obligará a unas 3.000 personas a demostrar conocimientos del catalán para renovar su primer permiso de residencia a partir de 2024, una medida que, de momento, no afecta a los creadores de contenidos como 'youtubers'.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mónica Bonell, ha explicado las líneas generales del proyecto de ley de la lengua oficial, que sustituirá al texto de 1999 y que el ejecutivo andorrano prevé que entre en vigor en 2024, según ha informado este miércoles la Agencia de Notícies Andorrana (ANA).

De esta manera, se calcula en unas 3.000 personas los residentes que deberán demostrar sus conocimientos de catalán -única lengua oficial en Andorra- mediante un curso de 30 horas, en formato oral, para renovar por primera vez su permiso de residencia.

Bonell ha explicado que la obligación de superar el curso solo se pedirá en la primera renovación de los residentes con permiso de residencia y trabajo y que más adelante se estudiará la posibilidad de incluir a otros modelos de residencia.

En el caso de los creadores de contenidos digitales -el país ha acogido a destacados 'youtubers' en los últimos años atraídos por el marco fiscal-, ha dicho que "no hemos previsto que tengan que superar esta prueba de nivel básico", al igual que los trabajadores temporeros. No obstante, la ministra ha añadido que "ello no quiere decir que en un futuro también se pueda incluir este grupo de permisos en la ley".

La propuesta del gobierno de Andorra de exigir un nivel básico de catalán -única lengua oficial- a las personas que quieren residir en el país había despertado diversidad de opiniones entre los 'youtubers' españoles establecidos allí.

Otro aspecto del proyecto de ley contempla la obligación de establecer que el saludo inicial de cara al público desde la administración sea en la lengua oficial

La ministra ha especificado que desde el ejecutivo "estamos convencidos de que esta medida no impedirá que nadie, por razón de lengua, pueda venir a Andorra, sino que facilitaremos el aprendizaje cuando estén en el país".

Por otra parte, y preguntada la ministra sobre una eventual inclusión del castellano como idioma cooficial del Principado, ha asegurado que "es impensable poder llegar a hacerlo porque nuestra Constitución dice lo que dice, que nuestra lengua es el catalán".