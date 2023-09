PP y Vox sellan un acuerdo de gobierno en Murcia sin "ganadores ni vencidos"

Partido Popular y Vox han rubricado este martes, en la Asamblea Regional de Murcia, el acuerdo de Gobierno que permitirá este jueves la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad Autónoma y que no tiene “ni ganadores ni vencidos”, en palabras del portavoz del grupo parlamentario Popular, Joaquín Segado.

El acuerdo programático, que consta de 30 puntos, ha sido suscrito por el propio Segado y el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien ostentará la portavocía de su grupo parlamentario una vez que el presidente de su partido en Murcia, José Ángel Antelo, pase a formar parte del nuevo Ejecutivo como vicepresidente regional. Ambos han valorado ante los medios de comunicación el pacto, pero en comparecencias separadas.

Segado ha calificado este acuerdo como un “pacto responsable que fija una hoja de ruta común” para los próximos 4 años, “generando confianza y dando certidumbre” a un gobierno “fuerte y estable”, mientras que Martínez Alpañez lo ha descrito como un “hito histórico” que permitirá a Murcia “estar a la vanguardia de España”.

El portavoz popular ha destacado que los 30 puntos alcanzados se basan en las políticas del PP como partido mayoritario, incorporando aportaciones de Vox en temas que “nos unen”, entre los que ha citado la defensa del trasvase Tajo-Segura, la apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, la protección del sector agroalimentario y el estado del bienestar, así como con las políticas de familia como eje vertebrador y medidas que luchen contra la brecha salarial y la violencia machista.

No obstante, algunos puntos con distintos enfoques, como el Mar Menor, el pin parental o la forma de suprimir las subvenciones directas a patronal o sindicatos, se han redactado evitando crear controversias “que beneficiarían al PSOE”, según Martínez Alpañez.

Es el caso de la Ley del Mar Menor, Vox quiere derogarla, mientras que el PP está abierto a su modificación siempre que sea para mejorar la protección de la laguna, por lo que para huir de posibles desencuentros, se ha optado por una fórmula en la que se recoge que se “acometerán cada una de las medidas necesarias, ejecutivas y legislativas, para mejorar el estado del Mar Menor y la puesta en marcha de todas las infraestructuras necesarias”, ha añadido el portavoz adjunto de Vox.

“Estamos perfectamente de acuerdo en que la situación del Mar Menor es mejorable y no vamos a caer en la tentación de pelearnos entre nosotros, porque el beneficiario será el PSOE, que compromete millones de euros para regenerar el Mar Menor, pero luego los manda a Andalucía”, ha subrayado Martínez Alpañez.

Al ser preguntado por esta cuestión, el portavoz parlamentario del PP ha recalcado que “solo vamos a avanzar en la protección de Mar Menor” porque no se va a dar “ni un paso atrás”, y ha abogado por una “lectura comprensiva” del acuerdo que, no obstante, no ha sido facilitado a los medios hasta después de las ruedas de prensa.

En cuanto al pin parental, Alpañez se ha mostrado convencido de que “se va a aplicar” aunque no se denomine así, utilizando para ello medidas dentro de las competencias educativas de la Comunidad Autónoma que no colisionen con la legislación nacional.

No obstante, para Vox lo más importante es la apuesta por elevar los resultados académicos en Matemáticas y Comprensión Lectora, para lo que se va a diseñar una prueba al estilo PISA, común para todos centros educativos de Murcia, que será anual y con la que los padres podrán conocer el rendimiento real de sus hijos en estas dos materias.

Respecto a la desaparición de las subvenciones directas a patronal y sindicatos, Segado ha aclarado que será de forma progresiva y que el acuerdo habla de promover “la concurrencia competitiva, que no es una novedad, sino el método ordinario”. “Es razonable y todo el mundo estará de acuerdo en ser eficaces”, ha concluido.