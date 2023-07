Abascal: "El PP debe dejar de cambiar personas, no se trata de Casado, Feijóo o Ayuso"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado este jueves que "el PP tiene que dejar de cambiar personas y empezar a cambiar cosas", porque "no se trata de Casado, Feijóo o Ayuso", sino de comenzar a aceptar la existencia de Vox y entender que el bipartidismo se ha acabado.

En una entrevista con EFE, Abascal ha admitido el deterioro en las relaciones de su partido con el PP durante la campaña electoral y después del 23J, pero no ha querido hacer responsable directamente al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

"No creo que sea una cosa que tenga que ver con las personas, sino con las ideas, con lo que está haciendo el PP. No se trata de si Casado, si Feijóo o Ayuso", ha recalcado.

Según ha defendido, en el PP deben aceptar que no pueden gobernar en solitario y entender que, en el bloque de la derecha, no pueden hacer como si Vox fuera "invisible" o "insignificante".

"Se trata de que entienda que, en concreto en este área política, que Vox representa, hay tres millones de personas que nos votan contra todo" y en las "peores circunstancias", ha subrayado.

En este sentido, ha lanzado un aviso para navegantes: que "abandonen toda esperanza" de hacerles desaparecer, porque Vox tiene "suelo electoral".

"Hay tres millones de personas que estos días nos están escribiendo, nos están diciendo que continuemos, que no nos rindamos que se sienten orgullosos de cómo les estamos representando y a nosotros eso nos da mucho aliento", ha destacado.

Ha precisado que, lógicamente, habrían preferido llegar a "cuatro o cinco millones" de votos y ganar las elecciones, pero "no era nuestro momento, ya llegará", ha confiado.

El líder de Vox no teme la repetición electoral, sino como ha asegurado en repetidas ocasiones, "defraudar" a sus electores y, por eso, ha garantizado que cumplirán sus promesas también en Murcia y Aragón, donde mantiene su intención de entrar en los gobiernos autonómicos y donde "ya estamos tardando" en que el PP acepte la realidad.

Está convencido de que si hubieran cerrado todos los acuerdos autonómicos inmediatamente después de las elecciones del 28 de mayo, el debate en las generales se habría centrado en las políticas de Pedro Sánchez y no en los pactos de PP y Vox.

Dos meses después, cree que "no hay ni una sola razón que justifique que no se hayan cerrado" y, preguntado si está más cerca el acuerdo en Aragón que en Murcia, ha contestado que no se atreve a afirmarlo y que la repetición electoral "en los dos sitios" solo depende del PP.

No ha querido juzgar si Feijóo debe presentarse a la investidura -"él sabrá cuáles son los apoyos que tiene en estos momentos", ha dicho-, pero cree que le será "muy difícil" lograr la mayoría absoluta, pese a que Vox no será un obstáculo y está a la espera de que el líder del PP le vuelva a llamar.

Y es que, según Abascal, "hay un Frente Popular entre socialistas, comunistas y separatistas" y ha expresado su preocupación por las consecuencias de un gobierno del "Frente Popular ya a cara descubierta" y que "dependa de Puigdemont".

Si finalmente se constituye ese gobierno, el líder de Vox ha apostado por hacerle oposición con la mayoría conservadora del Senado y desde los gobiernos autonómicos.

"Hay una fuerza social y política muy grande en torno a partidos que están dispuestos a defender la Constitución y esa es la fórmula en la que hay que pensar ahora para contener el intento de desbordarla que vamos a padecer en los próximos años o los próximos meses", ha concluido.