Tamames interrumpe a Sánchez y se queja de que le responda con "un tocho de 20 folios" escritos de antemano

El candidato de la moción de censura de Vox, Ramón Tamames, ha interrumpido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la primera réplica que le ha dedicado en la sesión y lo ha hecho para quejarse de que el jefe del Ejecutivo haya subido a la tribuna "con un tocho de 20 folios" escritos de antemano, antes incluso de escucharle.

Tamames ha estallado cuando Sánchez llevaba poco más de 30 minutos de réplica. Como se ha puesto a hacer gestos desde el escaño que ocupa, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le ha dado la oportunidad de explicarse.

"Viene aquí con un tocho de 20 folios...", ha dicho el candidato antes de que Batet le retira la palabra y le recordara que no podía interrumpir la intervención del jefe del Ejecutivo. Pero Tamames seguía gesticulando y quejándose de que Sánchez llevara preparada esa larga intervención para hablar de cosas que él no había dicho en su discurso.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha completado en redes sociales la frase pronunciada por Tamames: "Lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho".

Estoy contestándole

"Estoy respondiendo a sus preguntas", le ha contestado Sánchez de la tribuna cuando ha retomado su intervención, durante la que en ocasiones ha repetido alguna frase tras percibir que el candidato no le había escuchado bien.

Por ejemplo, Tamames se ha llevado la mano a la oreja derecha y ha echado el cuerpo hacia delante dando a entender que no había oído con claridad que Sánchez le estaba preguntando qué habría hecho él, como economista, durante la pandemia o por qué no ha mencionado el cambio climático como causa de los problemas hídricos y de incendios a los que ha hecho referencia en su discurso.